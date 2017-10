Stort test: Här är värsta – och bästa vinterdäcken 2017

Vissa har utmärkt grepp och styr bra även i extrema situationer. Andra är direkt livsfarliga. Aftonbladets bilexpert Robert Collin har testkört 26 olika vinterdäck, både med och utan dubb.

TEST AV:

✓ 15 dubbade däck

✓ 11 odubbade däck

TESTAT FÖR:

✓ Bromssträcka på is, snö, våt asfalt och torr asfalt

✓ Acceleration på is, snö, våt asfalt och torr asfalt

✓ Köregenskaper på is, snö, våt asfalt och torr asfalt

✓ Buller

✓ Rullmotstånd

✓ Stabilitet