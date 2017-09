På söndag blir Stockholm bilfritt

Foto: Thinkstock

Lämna bilen hemma om du ska till stan. För tredje året i rad blir delar av Stockholms innerstad bilfria på i dag, söndag.

Men något permanent bilförbud är inte aktuellt.

För tredje året i rad stängs delar av Stockholms innerstad av för biltrafik nu på söndag 17 september. Nytt för i år är att den bilfria zonen utökas norrut – hela området mellan Hamngatan och Kungsgatan vigs åt fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

Syftet – att visa hur staden kan upplevas utan bilar.

Obama inspiration

– Det handlar om att öppna upp folks ögon, ungefär som när Barack Obama var på besök för några år sedan. Då fick stockholmarna uppleva en stad med bra luft och utan buller, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm.

Får inte ens de som bor innanför zonen köra bil på söndag?

– Nej, de får också ställa bilen. Men man kan få dispens om man har särskilda skäl. Och färdtjänsten får man så klart använda.

I nuläget finns inga planer på att utöka den bilfria zonen ytterligare kommande år. Det förs heller inga diskussioner om att låta staden vara bilfri under mer än en dag.

– Det kommer alltid in synpunkter om att utöka till en vecka, eller ha bilfritt varje söndag under året. Men det är inget vi lagt in i vår planering. Men om stockholmarna vill ha det kan vi diskutera det, säger Daniel Helldén.

Utesluter helt bilfritt

Flera europeiska städer har redan idag bilfria stadskärnor. Centrala Oslo ska på några års sikt bli helt fritt från privatbilism. Men så långt vill inte Daniel Helldén gå i Stockholm.

– En helt bilfri stad är inte aktuell. Däremot arbetar vi med att minska biltrafiken generellt i hela innerstaden. Vi arbetar också vidare med våra sommargågator som vi halvårsvis stänger av för bilarna, vilket skapar mer folkliv och uteserveringar, säger han.

FAKTA ”I stan utan min bil” Det bilfria området i Stockholms city och Gamla stan gäller klockan 09.00-18.00 söndagen den 17 september. Munkbroleden och Vasabron hålls däremot öppna för trafik. Nytt för i år att är att området utökas med Biblioteksstan. Källa: Stockholms stad Läs mer

