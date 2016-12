Så ska de stoppa farliga vinterdäck

Kräver ny märkning för is-prestanda

I takt med att allt fler väljer att köra dubbfritt smyger sig centraleuropeiska däck in på den svenska marknaden.

NTF vill stoppa de farliga vintersulorna, och ett första steg är en ny märkning.

– Det är inte lätt att vara konsument, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

I tester på is har centraleuropeiska vinterdäck en nästan dubbelt så lång stoppsträcka som ett dubbat vinterdäck. Sträckan blir 30 procent längre jämfört med ett odubbat vinterdäck anpassat för vårt nordiska klimat. Nu varnar NTF för att många svenska bilförare kör på de farliga däcken som inte är anpassade för våra vintrar.

– Vi ser att i samma takt som allt färre kör på dubbdäck, blir det allt fler användare av centraleuropeiska däck. Vi vet inte exakt hur många de är, och det finns ingen statistik som visar vilka däck bilarna har rullat på vid olyckor. Men folk lever i villfarelsen om att det finns något som heter året runt-däck, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Vill se märkning för is-prestanda

Sedan 2012 ska alla däck som säljs inom EU ska vara märkta med en konsumentinformation som beskriver egenskaperna vid vått underlag, samt bullernivå och rullmotstånd. NTF anser att det är minst lika viktigt att veta hur väl däcket presterar på is – och nu vill de se en märkning för detta.

– Att kunna märka upp ett däck som är anpassat för nordiska förhållanden har blivit allt viktigare i takt med att odubbade vinterdäck blivit vanligare och fler köper sina däck via Internet. Det finns nämligen en uppenbar risk att de nya odubbade vinterdäcken som du beställde i förra veckan, när vintern slog till i nästan hela Sverige, egentligen är anpassade för en vinter i Centraleuropa, säger Marie Nordén.

NTF vill att märkningen även ska göra det enklare för de som jobbar i branschen.

Centraleuropeiska fungerar inte

– Det är inte lätt att vara konsument, och när du ska köpa däck är återförsäljaren viktig. Vi försöker hitta så många vägar som möjligt för att få konsumenten att göra ett bra val, säger hon.

Dubbdäck är alltid bäst på ren is, men valet av däck beror väldigt mycket på var du bor geografiskt – och hur du använder bilen under vinterhalvåret. Viktigast är dock att man använder ett däck som är anpassat för årstiden, och det finns inga däck som går att använda året runt – oavsett var man bor i Sverige.

– Man ska vara medveten om att temperaturen kryper ned även i Skåne under vinterveckorna. Då fungerar inte de centraleuropeiska däcken, säger Marie Nordén.

