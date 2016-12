Volvos Polestar-bilar spöade 40 modeller

Foto: Volvo

Prestigefyllda ”Wards 10 Best Engines” utser årets bästa motorer på USA-marknaden.

2017 är vinnaren Polestars 367-hästarsmotor i nya Volvo S60 och V60.

Bland de 40 konkurrenterna fanns bland andra BMW M2, Jaguar XE och Porsche 918 Cayman.

Ett av branschens tyngsta priser delas ut av motororganisationen bakom Ward’s AutoWorld magazine. För 23:e året utsågs de bästa motorerna på USA-marknaden i ”Wards 10 Best Engines” – och 2017 stod svenska Polestar som vinnare.

Det är deras 367-hästarsmotor i nya Volvo S60 och V60 Polestar som prisas. Företaget har lyckats skapa en av världens starkaste fyrcylindriga produktionsmotorer.

”För inte så länge sedan var en nydesignad motor som kunde nå 100 hk per liter stort. I dag blåser Polestar och Volvo långt förbi det med anmärkningsvärda 184 hk per liter med den fyrcylindriga tvålitersmotorn i V60 Polestar. Det är en nivå som vi aldrig tidigare sett i vår tävling”, skriver redaktörerna på WardsAuto.

40 nominerade motorer

Volvo S/V60 Polestar ställdes mot 40 nominerade motorer, med modeller som BMW M2, Jaguar XE och Porsche 918 Cayman. Redaktörerna på WardsAuto har testat samtliga 40 bilar på vanliga vägar under normala körförhållanden. Totalresultatet baseras på parametrar som prestanda, bränsleekonomi, ljudnivå och applicering av ny teknik.

Polestars utvecklingsteam har lyckats ta vara på den nyskapande tekniken i Volvos Drive-E-motorfamilj, och vinnarmotorn är kulmen av det drivlineoptimeringsprogram som företaget inledde redan 2009.

– Vårt mål med den nya motorn var att öka prestanda och körbarhet samtidigt som vi minskar förbrukning samt utsläpp, säger Niels Möller, Chief Operating Officer för Polestar.

Började som motorsportsatsning

Polestar grundades som ett motorsportteam, men 2009 började företaget erbjuda prestanda-relaterade produkter och samarbetet med Volvo intensifierades. De första serietillverkade prestandabilarna lanserades 2014 med S60 och V60 Polestar, och 2015 köpte Volvo prestandaavdelningen av Polestar.

Volvo S60 och V60 Polestar delar motorteknik med den S60 Polestar WTCC-tävlingsbil som Thed Björk nyligen tog första segern med på Shanghai International Raceway. Bilarna finns i dag på 47 marknader.

De bästa tio motorerna 2017

(utan inbördes rangordning)

■ Volvo V60 Polestar: 2.0L Turbo/Kompressor DOHC 4-cyl.

■ BMW M240i: 3.0L Turbo DOHC I-6.

■ Ford Focus RS: 2.3L Turbo DOHC 4-cyl.

■ Mercedes-Benz C300: 2.0L Turbo DOHC 4-cyl.

■ Mazda CX-9: 2.5L Turbo DOHC 4-cyl.

■ Honda Accord Hybrid: 2.0L DOHC 4-cyl./Dual Motor HEV.

■ Hyundai Elantra Eco: 1.4L Turbo DOHC 4-cyl.

■ Chevrolet Volt: 1.5L DOHC 4-cyl./Dual Motor EREV.

■ Chrysler Pacifica Hybrid: 3.6L DOHC V-6/Dual Motor PHEV.

■ Infiniti Q50: 3.0L Turbo DOHC V-6.