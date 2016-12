Klart: Nu kan du se Clarksons nya show

Bilshowen ”The Grand Tour” har slagit ner som en bomb.

Inte nog med att det är en IMDb:s högst rankade serier – den har även slagit rekord i piratnedladdning.

Men nu behöver vi i Sverige inte stjäla längre – nu lanseras Prime Video.

När det blev klart att Top Gear-trion Clarkson, Hammond och May skulle starta en ny bilshow med Amazon blev många oroliga.

Amazons videotjänst finns bara i en handfull länder och trots flera förfrågningar vägrade företaget att avslöja huruvida vi i Sverige skulle kunna se programmet.

Och till premiären den 18 november var det ridå ned. Nej, Amazon hade inte lyckats lösa det hela och stora delar av världen blev snuvade på det hela. Det har resulterat i att miljontals personer valde att ladda ner programmet illegalt istället.

Global lansering

Men nu kan de som vill betala för sig även ha ett alternativt.

Under onsdagen gick Amazon ut med informationen om att de lanserar videotjänst i 200 länder.

För motsvarande 30 kronor i månaden kommer man nu få tillgång till Prime video (gäller första halvåret ordinarie pris är 5,99 euro/mån).

”Vi är glad att berätta att från och med idag kan fans världen över få tillgång till Prime Video. ’The Grand Tour’ och andra kritikerrosade originalserier som ’Transparent’, ’Mozart in the Jungle’ och ’The man in the High Castle’ samt hundratals populära Hollywoodfilmer och tv-serier är nu tillgängliga”, säger Tim Leslie på Prime Video i ett pressmeddelande.

