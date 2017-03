ÅSIKT

Gå inte på lögnen om mässling – vaccinera

Läkare: Mässlingsmittan finns mitt ibland oss, vaccination är enda sättet att skydda sig

Ett tiotal studier visar att det saknas samband mellan mässlingsvaccination och autism, skriver Jonas Ludvigsson. Foto: JOHNÉR

DEBATT. Jag minns att det var något som besvärade honom. Det var som om något kliade fastän han inte riktigt kunde klia tillbaka.

Han var i yngre tonåren men betedde sig som ett litet barn, och precis som ett litet barn kunde han inte tala. Han var på något sätt förkrympt.

Jag minns att jag att jag frågade en av överläkarna vad som var fel med pojken i på akutens undersökningsrum. Och jag minns hur förvånad jag blev när jag fick till svar, att pojken var svårt skadad efter mässling. Det är 15 år sedan nu, men vissa saker glömmer man aldrig.

Mässling är en av de barnsjukdomar vi vaccinerar emot i Sverige. Mässling ger feber, och hosta, sedan kommer ”prickarna” men minst ett barn på tusen får också hjärnhinneinflammation.

”Hans hjärninflammation efter mässlingen blev svår och efter ett par år började hans utveckling gå bakåt. Han tappade hjärnfunktioner och på sikt kommer han att dö i sviterna av sin hjärninflammation”, fortsatte överläkaren. ”Vi kallar det subakut skleroserande panencefalit.”

Subakut skleroserande panencefalit – jag glömmer det aldrig.

I Sverige började vi vaccinera barn mot mässlingen 1971. I dag ges vaccinet mot mässling tillsammans med vaccin mot röda hund och påssjuka, tillsammans kallas de tre vaccinationerna för MPR (utomlands ”MMR”). Alltmer har vi trängt tillbaka mässlingen. På samma sätt som vi lyckats utrota de fruktade smittkopporna är målet att helt bli av med mässling.

Men orosmoln har tornat upp sig vid horisonten – och det mörkaste av dem stavas vaccinationsskepsis.

Många människor ifrågasätter nyttan med vaccinationer och menar att vacciner i stället gör skada. Jag har i tio år arbetat som läkare på barnavårdcentraler. Den vanligaste invändningen mot vaccinationer är att mässlingsvaccinet ”orsakar autism”.

Denna missuppfattning har sin grund i en studie i den medicinska tidskriften The Lancet från år 1998. Men artikeln var inte sann! Den var lögn och bedrägeri, och läkare som skrivit den blev av med sin legitimation.

Ett tiotal studier har sedan visat att det saknas samband mellan mässlingsvaccination och autism.

Mässlingsvaccination är i själva verket viktigare än någonsin. I en tid när människor reser alltmer, så sprids mässlingsviruset snabbt. WHO beräknar att mer än 130 000 människor dog av mässling enbart under år 2015. Nu i vinter har mer än 3 000 människor insjuknat i mässling i Rumänien varav 16 har dött. Det motsvarar ett dödsfall per 200 smittade.

Nyligen har det också blivit uppenbart att Sverige inte är skyddat. Flera svenskar har smittats. Smittan finns mitt ibland oss. Att vaccinera sig och sina barn är det enda sättet att skydda sig. Det är enkelt, och det är billigt. Det är omtänksamt. Och det gör att jag som barnläkare slipper se fler barn med subakut skleroserande panencefalit.



Jonas Ludvigsson, barnläkare, Professor Karolinska Institutet och Örebro Universitetssjukhus

