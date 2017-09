ÅSIKT

Varför sviker Sverige kurderna, Wallström?

Debattören: Du måste överge din negativa syn på självbestämmande

Foto: TT Nej, utrikesminister Margot Wallström, använd ditt inflytande i FN:s säkerhetsråd till något positivt. Överge din negativa syn gentemot kurdernas krav på självbestämmande, skriver Kurdo Baksi inför kurdernas folkomröstning i morgon.

DEBATT. Sverige har i modern tid alltid ställt sig på de svagas sida och solidariserat sig med förtryckta länder och folk. Men nu gör mig Sveriges regering besviken och ledsen.

I somras chockerade Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog världens 40 miljoner kurder när han under en pressträff i FN-byggnaden i New York deklarerade att Sverige inte stödjer kurdernas vilja att genomföra en folkomröstning den 25 september. Sverige som 1905 tillät norrmännen att rösta om sin framtid har 112 år senare ändrat policy om nationernas rätt till självbestämmande…

FN-ambassadörens besked gjorde mycket ont i mig, jag som är född i Kurdistan , men uppvuxen i ett solidariskt Sverige.

Det gjordes på ett större globalt plan också. Kurderna som bekämpar terrorrörelsen på marken sedan sommaren 2014 är på väg att återigen svikas av världssamfundet.

Det är inget annat än förfärligt.

Som alla vet driver Islamiska Staten en folkmordskampanj på kurder, oavsett om de är sunni, shia, alewiter, zoroastraner, yazidier eller/och kristna i Irak och Syrien. IS-monstren mördar barn och kvinnor utan att blinka.

IS har kidnappat tusentals yazidi-kvinnor för att sälja dem som sexslavar. Och Daesh-terroristerna genomför det ena attentatet efter det andra i västvärlden. Paris, Nice, Barcelona, London, Bryssel är bara några exempel på städer som har drabbats brutalt av Daesh-terroristerna.

Och vad gör Sverige och den övriga västvärlden? Man överger den enda nation som kan se till att du och jag kan åka tunnelbana tryggt, dansa på en konsert och spela eller titta på en fotbollsmatch i trygghet.

Det är så ologiskt som det bara kan bli.

Vad är det som Sverige slår vakt om? Jo, en Bagdad-regim som har kollapsat och har tvingat miljontals människor på flykt. Det högsta priset betalar ändå kurderna – återigen.

Befolkningen i hela federala Kurdistan (KRG) är drygt 4.5 miljoner människor. Ändå har KRG sedan sommaren 2014 tagit emot 1,5 miljoner interna och externa flyktingar som är sunnimuslimer, assyrier, shiamuslimer och yazidi-kurder.

Västvärldens svek mot kurderna är inget annat än dubbelsvek. Mer än 50 stater har anslutit sig till en koalition som på olika sätt bekämpar IS. Aktiviteten och engagemanget i dessa koalitionsländer mot IS varierar. USA, Storbritannien, Frankrike med flera agerar med militär rådgivning och flygangrepp mot IS-ställningar i Irak, Syrien och Kurdistan. Ett stort antal länder föredrar att ge ekonomiskt bidrag för kampen mot IS.

Men Sveriges svek är lite större än andras eftersom Sverige dessutom vägrar förbättra sina diplomatiska relationer med Kurdistan trots att 33 stater öppnat konsulat eller ambassadrepresentation i Kurdistan. Även EU har nu egen representation i federala Kurdistans huvudstad Arbil. Det numera lilla humanistiska makten Sveriges agerande blir ännu mera pinsamt när landet har drygt 100 soldater placerat i federala irakiska Kurdistan. Svenska soldater räddar kurder men deras land vägrar kurderna hålla en rådgivande folkomröstning.

Nej, utrikesminister Margot Wallström, använd ditt inflytande i FN:s säkerhetsråd till något positivt.

Överge din negativa syn gentemot kurdernas krav på självbestämmande. Om du villa rädda Sveriges historiska goda internationella anseende bör du genast stödja kurdernas folkomröstning.

Och dagen efter uppgradera de svensk-kurdiska diplomatiska relationerna genom att ge klartecken till ett svensk konsulat i i Kurdistans huvudstad. Först då vet jag att Sverige allltid står upp för de drabbade, förtryckta och rättslösa folken.



Kurdo Baksi , svensk-kurdisk samhällsdebattör och författare



