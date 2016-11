Ni som hatar – väx upp eller byt kanal

C More: Lena Sundqvist lyfter våra hockeysändningar till en ny nivå

Under sitt år på C More har Lena Sundqvist utsatts för hat i sociala medier efter varje sändning. För att hon varit dåligt påläst eller missat viktiga matchsituationer? Nej, för att hon är kvinna och kommenterar hockey, skriver debattörerna. Foto: BILDBYRÅN/PETER WIXTRÖM

DEBATT. Inför förra säsongen tog Lena Sundqvist plats som kommentator i våra hockeysändningar och blev därmed Sveriges första kvinnliga hockeykommentator i en kommersiell tv-kanal.

Den senaste veckan har hon i flera intervjuer beskrivit arbetsmiljön som bland annat innefattar hat och sexistiska påhopp i sociala medier. Såväl manliga som kvinnliga sportkommentatorer berör och väcker känslor, men den negativa respons våra kvinnliga profiler får har så lite med faktiska kvalifikationer att göra att vi blir både ledsna och förbannade.

C More har visat Svenska Hockeyligan (SHL) i snart 20 år och är hemvisten för många av Sveriges hockeyfans. Våra hockeysändningar ligger i framkant i de flesta avseenden med högklassiga produktioner och studioinramningar. Men på en front har utvecklingen varit pinsamt långsam – när det gäller den kvinnliga representationen.

Inför förra säsongen dök möjligheten upp att stärka vårt team av kommentatorer med Lena Sundqvist.

Vi reflekterade ärligt talat inte över att Lena Sundqvist skulle bli en pionjär inom hockeysändningar. Vi ville ha henne i vårt team för att hon bland annat hade gjort ett fantastiskt jobb på Radiosporten och skulle bli en stor tillgång för C More och TV4.

Lena Sundqvist har med sin kunskap och sin inlevelse lyft våra sändningar till en högre nivå. Hennes insatser har prisats av både tittare och tv-recensenter. Därför är berättelserna hon modigt och öppenhjärtigt delgivit Sverige under den gångna veckan så tragiska.

Under sitt år på C More har Lena Sundqvist utsatts för hat i sociala medier efter varje sändning. För att hon varit dåligt påläst eller missat viktiga matchsituationer? Nej, för att hon är kvinna och kommenterar hockey.

Att tittare har olika uppfattning om kommentatorer är logiskt och att man som tv-profil berör många människor är något som kommer med rollen. Men det får aldrig övergå i hat riktat mot enskilda personer, och i synnerhet inte på sexistiska och diskriminerande grunder.

För oss var det en självklarhet att vi gjorde rätt som satsade på Lena Sundqvist. Men gjorde hon rätt som satsade på oss? Inte många är beredda att gå till ett jobb i en kontext så fördomsfull att ens könstillhörighet skuggar kompetensen och leder till påhopp och hat.

I likhet med andra känner vi oss ofta maktlösa när det kommer till att stävja de hatiska trollen i sociala medier, det största ansvaret för det ligger hos Twitter, Facebook och de andra amerikanska jättarna som hittills inte tagit frågan på allvar. Men vi kan däremot bidra till att förflytta normen för vad en sportkommentator är, ser ut och heter. Det kräver hårt arbete och bra förebilder – precis som Lena Sundqvist. Det förutsätter samtidigt att vår bransch blir bättre på att släppa fram potentiella förebilder.

Det är hos oss och våra närmaste konkurrenter de mest engagerande och prestigefulla sporträttigheterna samlats och kommer vara samlade för överskådlig framtid. Det är också bland dessa rättigheter, som SHL och Allsvenskan, som en positiv förändring gör störst skillnad.

För de flesta av våra tittare är kommentatorns kön en icke-fråga, för några har det varit en vanesak. För oss är frågan enkel: vi har alltid ambitionen att ha Sveriges bästa kommentatorer. Det kommer alltid att vara ouppnåeligt om vi begränsar oss till ena halvan av befolkningen.

För den lilla men högljudda klick som är så rädda för förändring att de hoppar på våra kvinnliga medarbetare återstår därför valet att växa upp eller välja en annan streamingtjänst.

För även om vi rört oss långsamt på betal-tv-sidan så accelererar utvecklingen nu, och Lena Sundqvist, Ida Björnstad, Camilla Nordlund, Lovisa Giertta, Hanna Marklund, Anna Brolin och Malin Jonson kommer att få fler kvinnliga medarbetare.



Manfred Aronsson , VD C More

Åsa Sjöberg , Innehållsdirektör C More och TV4-Gruppen

Erik Westberg , Sportchef C More och TV4-Gruppen



