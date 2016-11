Din tv blir dyrare – och vi mister jobben

FAKTA

Regeringen inför den 1 juli 2017 en skatt på flamskyddsmedel i hemelektronik. Skatten är tänkt att tillföra statskassan ca 2 miljarder årligen.

Enligt regeringen omfattas de varor av skatteplikt som ”definieras med hjälp av tulltaxans indelning i KN-nummer”, bl.a. omfattas vitvaror, datorer, spelkonsoler, telefoner och TV-apparater.

Skatten uppgår till 8 kronor per kilo och vara för vitvaror och 120 kronor per kilo och vara för övrig elektronik, med ett maximalt skattebelopp om 320 kronor per vara. Inklusive moms blir t.ex. en tvättmaskin eller TV cirka 400 kronor dyrare.

Skattskyldig är den som yrkesmässigt importerar en vara från ett annat land (gäller alltså ej privatimport). I realiteten kommer slutkonsumenten få stå för kostnaden som skatten innebär.