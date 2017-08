ÅSIKT

Alla dessa mördade – av alla dessa nazister

Debattören: Därför är det rätt att inte ge nazister tillstånd att marschera på Avenyn

Foto: Aurora Pirraku Eriksson Jag önskar att alla kan påminnas om att det finns ingen motsatt politisk "sida" till nazism. Dess motsats är helt enkelt att vara en människa med känslor, skriver debattören.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. I onsdags var det 40 år sedan Elvis dog. I torsdags var det 22 år sedan John Hron mördades av nazister. I dag är det en vecka sedan Heather Heyer dödades av en nazist. Snart är det 22 år sedan nazister mördade Gerard Gbeyo i Klippan. Alla dessa dödsdagar... Alla dessa döda.

Elvis lever, sägs det. De andra är i alla fall väldigt döda. Dödade. Mördade.

Mördade av samma knippe människor Göteborgspolisen nu inte gav tillstånd att marschera på Avenyn. Med sina hakkors. Med sina uppviglande skrifter. Med sin dödliga ideologi.

"Yttrandefrihet". Vill man protestera emot dem är man själv en extremist, enligt ledaren för världens ledande nation. Yttrandefrihet. "Very fine people on both sides".

För ungefär ett år sedan slogs Jimi Karttunen ihjäl i Finland. Av nazister. Förra året mördades Madeleine i Långshyttan. Av nazistsympatisörer. För fyra år sedan mördades en mamma i Trollhättan framför ögonen på sin ettåriga son, av en nazist. För snart arton år sedan mördades Björn Söderberg – av nazister. Alla dessa mördade. Alla dessa nazister.

En av John Hrons mördare bildade i fängelset Ariska Brödraskapet. En annan deltog efter avtjänat straff i en manifestation till nazisten Rudolf Hess ära. "Seger åt Valhall!" kommenterade en person mordet i ett brev från fängelset.

I onsdags sade amerikanska KKK:s ledare att han är glad att Heather Heyer dog. Hon var "en kommunist", som "protesterade mot någons yttrandefrihet", så "det gör inget alls att hon skadades."

Jag önskar att göteborgspolisen kunde påminnas om att det är nazisters tolkning av yttrandefrihet. Yttrandefrihet är för dem deras rätt till våld. Deras rätt att tysta, misshandla, mörda alla som inte vill se deras dödsbringande ideologi. Yttrandefriheten är för dem att alla som tror på de mänskliga rättigheter som hela världen enats om, är kommunister som förtjänar att dö.

Jag önskar att alla kan påminnas om att det finns ingen motsatt politisk "sida" till nazism. Dess motsats är helt enkelt att vara en människa med känslor.

Monica Fundin Pourshahidi , aktiv i Socialdemokrater för tro och solidaritet

Texten är tidigare publicerad på debattörens Facebook-sida

