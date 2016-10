Gå inte på bluffen om kunskapssamhället

FAKTA

Mats Alvesson , organisationsforskare vid Lunds Universitet. Har bland annat publicerat "The Triumph of Emptiness" (Oxford University Press) och "The Stupidity Paradox" (Profile, med André Spicer).

DEBATTEN

Bilden av att vi lever i ett kunskapssamhälle är etablerad i Sverige. Med den idén odlas en uppblåst syn på vårt samhälle, skriver dagens debattör. Fina, kvalificerade jobb utlovas – men verkligheten ser annorlunda ut.