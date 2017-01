ÅSIKT

Det är vi äldre som får ta smällen, SJ

Kravet från SPF Seniorerna: Ta bort extraavgiften för tågbiljetter

SPF Seniorerna anser att SJ:s nya avgift på 100 kronor och kravet på mobilt bank-id för biljettköp på webben är negativt för många äldre, som redan sen tidigare har en tuff ekonomisk situation, skriver Christina Rogestam.

Detta är en debattartikel.

DEBATT. Från och med den 11 januari har SJ infört en ny avgift på 100 kronor per biljettköp via deras manuella försäljningsställen, det vill säga via telefon, på sina (fåtal kvarvarande) serviceställen och via resebyrå/ombud.

Denna avgiftshöjning kommer i hög grad att drabba människor som inte har tillgång till internet eller som vill använda sig av biljettköp på telefon eller över disk.

Omkring 1 miljon människor i Sverige har inte internet, merparten av dem är 65 år och äldre. Dessutom är pensionärer en av de grupper i samhället som har sämst inkomster. SJ:s nya avgift är således mycket missriktad.

Men som om detta inte var nog så går det inte att köpa en biljett på SJ:s webb, vare sig med kontokort eller via faktura, om man inte har mobilt bank-id. Mobilt bank-id som sådan är en mycket bra tjänst, men att avkrävas att ha mobilt bank-id för att kunna köpa en tågbiljett online är ett väldigt underligt förfarande från SJ:s sida. Detta kommer att hänvisa alla som inte har mobilt bank-id till betalningsalternativ med en extra avgift om 100 kronor.

Enligt statistik på användare från Bank-id:s webb så har omkring 5,8 miljoner svenskar mobilt bank-id. Det betyder att ungefär två tredjedelar av svenskarna har mobilt bank-id, och en tredjedel har det inte.

Och ju högre upp i åldrarna man kommer desto färre är det som har mobilt bank-id. I åldern 61–70 år är det strax över hälften, bland de mellan 71 och 80 år är det cirka var tredje och i åldern 81 år och äldre är det väldigt få som har mobilt bank-id.

Från SPF Seniorerna anser vi att SJ:s nya avgift på 100 kronor och kravet på mobilt bank-id för biljettköp på webben är negativt för många äldre, som redan sen tidigare har en tuff ekonomisk situation.

Detta kommer att kraftigt försämra möjligheten för en betydande grupp människor att köpa biljetter och resa med tåg på samma villkor som andra.

Det får anses anmärkningsvärt då SJ är ett statligt ägt företag med nästintill monopol på tågresor i Sverige. Är det något SJ då bör sträva efter är det att inkludera så många medborgare som möjligt och ge dessa likvärdiga villkor att kunna resa med tåg.

SPF Seniorerna kräver därför att SJ avskaffar både extraavgiften för manuella biljettköp och kravet på mobilt bank-id vid köp av biljetter på webben.

Därtill undrar vi hur ansvariga regeringsföreträdare kommer att agera i sammanhanget: det är ju knappast en nyhet att många pensionärer lever under tuffa ekonomiska villkor och att det främst är äldre som inte har tillgång till internet. Anser ansvariga politiker näringsminister Mikael Damberg, med ansvar för statliga bolag, och äldreminister Åsa Regnér att SJ:s nya biljettpolicy är ok?



Christina Rogestam , förbundsordförande SPF Seniorerna



