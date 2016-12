Tillsammans kan vi stoppa tiggeriet

SD: Här är vårt förslag till de borgerliga partierna, minus Centerpartiet

Under tiden som det trevande spelet pågår hos Moderaterna och Socialdemokraterna så är svenska folkets ståndpunkt tydlig. Över hälften av väljarna vill se ett tiggeriförbud, skriver Adam Marttinen.

DEBATT. Under Stefan Löfvens jultal omnämndes situationen för alla de hitresta tiggare som under åren föranlett stundvis heta politiska debatter. Redan under förra mandatperioden lyfte Sverigedemokraterna förslaget om ett tiggeriförbud.

EU-valrörelsen 2014 kom sedan till stora delar att handla om det hitresta tiggeriet. Den största politiska händelsen i den valrörelsen blev när hundratals demonstranter stormade Östermalms tunnelbanestation för att vandalisera Sverigedemokraternas valaffischer.

Budskapet om att förbjuda det organiserade tiggeriet var kontroversiellt bland de andra partierna som då verkade tävla i att ta mest avstånd från SD:s förslag.

Några år senare har det runnit en del vatten under broarna, olika partiledare har fått skrika sig hesa med rasistanklagelser gentemot SD:s tiggeriförslag och nu har flera av partiledarna mognat i frågan. Först ut vände Moderaterna som numera gärna profilerar sig i media som ett parti som vill införa olika former av åtgärder mot tiggeriet.

I skrivande stund har de dock inte röstat för något förslag i riksdagen trots att SD lyft förslag med exakt samma formuleringar som Moderaterna sagt sig vilja genomföra.

Senast ut med en trevande kovändning är Socialdemokraterna. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) släppte i somras en testballong med just ett tiggeriförbud som ett tänkbart förslag för regeringen . Det var något som snabbt ratades av Stefan Löfven och inte helt oväntat även av regeringskollegorna i Miljöpartiet.

Under tiden som det trevande spelet pågår hos Moderaterna och Socialdemokraterna så är svenska folkets ståndpunkt tydlig. Över hälften av väljarna vill se ett tiggeriförbud.

Tiden tickar och för varje dag ledsnar väljarna på en regering som inte visar på handlingskraft. Därför är det inte förvånande att Löfven har tittat noggrant i förslagslådan efter handlingskraftiga åtgärder. Ett problem är bara att de kvarvarande förslagen i lådan är tydligt SD-märkta.

Därför väljer Löfven att profilera det minst SD-märkta förslaget efter sitt jultal, tillståndsplikt för tiggeri. I sammanhanget omnämns också, på ett välbekant otydligt sätt, tiggeriförbudet.

Om syftet med Shekarabis testballong var att kolla av stämningen i de egna leden så är nog syftet med Löfvens testballonger att sonderar terrängen hos de övriga partierna, främst inom oppositionen. Det bästa för Löfven vore om de större borgerliga partierna signalerar ett stöd för förslaget om tillståndsplikt.

Då kan Löfven framställa sig som handlingskraftig och samtidigt hålla sig vän med Miljöpartiet genom att undvika det mest SD-märkta förslaget om tiggeriförbud.

Problemet är såklart att förslaget om tillståndsplikt är långt ifrån lika tydligt som ett förbud och öppnar upp för mer frågetecken än vad det ger svar på tänkbara effekter.

Därför är det här min uppmaning till de borgerliga partierna, minus Centerpartiet:

Låt oss tillsammans göra ett nationellt tiggeriförbud till det enda förslaget som kan passera riksdagen. Då har Stefan Löfven att välja på ett tiggeriförbud eller att framstå som ledare för en regering utan handlingskraft.

Adam Marttinen

