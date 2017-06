ÅSIKT

Liberalerna kan inte leva på gamla meriter

Birgitta Ohlsson: Att vila lugnt på 5,4 procent duger inte längre

Birgitta Ohlsson (L) utmanar Jan Björklund om posten som partiledare. Här ger hon sin bild av läget: Det går inte att leva på gamla meriter. Det gäller att omsätta idealen i praktisk politik, i vår moderna tid.Att vila lugnt på 2014 års 5,4 procent – det näst sämsta valresultatet i partiets historia – det duger inte längre. Foto: PETER WIXTRÖM

DEBATT. Det är lätt att vara pessimistisk i dag. Vi lever i en värld där demokratin gått tillbaka för elfte året i rad. I ett grannskap där Ryssland skamlöst attackerar sina grannländer. I ett Europa där rasistiska, främlingsfientliga och populistiska partier åter skördat enorma framgångar. I ett Sverige där utanförskapet växer.

På ett år har Storbritannien röstat för Brexit, Trump valts till USA:s president, EU-medlemmarna Polen och Ungern rört sig i auktoritär riktning. Tragedierna och terrorn avlöser varandra.

Den 7 april drabbades vår huvudstad Stockholm av ett islamistiskt terrordåd på Drottninggatan. Kort därefter drabbades Manchester. Terroristerna vill inte bara döda, skada och skrämma de människor som befann sig i centrala Stockholm eller i konserthallen där Ariana Grande precis hade avslutat sin konsert. Den islamistiska terrorismen riktar sig mot alla som tycker om att gå på konsert, äta på restaurang eller överhuvudtaget vistas på gemensamma platser.

Precis som kommunismen och nazismen, de andra totalitära idésystem som under det senaste seklet plågat världen, strävar islamismen efter världsherravälde, diktatur och att kväva andra trossystem.

Den moderna terrorismen är ett globalt fenomen.

Finansiering kan komma från sympatisörer i ett land, gömställena kan finnas i ett annat land och attackerna utföras i ett tredje. Därför måste EU:s medlemsländer möta hotet gemensamt. I Sverige måste stödet till våldsbejakande organisationer strypas, och skolan måste bli bättre på att rusta människor mot totalitära rörelser. Vi har inte råd att vänta.

Liberalerna ska arbeta stenhårt för att bekämpa terrorn, men utan att sälja ut friheten på kuppen. Terroristerna vill att vi ska sluta leva vår liberala livsstil. Jag vägrar att gå med på detta.

Vi måste bevara det öppna samhället, utan att vara naiva. Vi måste vara framtidsinriktade utan att glömma vår historia.

Det är liberala ideal som möjliggjort minskningen av andelen extremt fattiga i världen från 37 till 10 procent under de senaste 25 åren. Utvecklingen har i vissa delar av världen gått så fort att det inte längre är relevant att dela in världen i u-länder och i-länder. Majoriteten av jordens befolkning bor i medelinkomstländer. Nio av tio barn i världen börjar skolan. I genomsnitt har 30-åriga kvinnor gått i skolan i 9 år. Trots all den illiberala olycka vi i dag ser i världen har fler människor än någonsin förut möjlighet att själva definiera sina egna drömmar. Därför finns det anledning att vara hoppfull.

För ”vi behöver människor som drömmer omöjliga drömmar, som ibland lyckas, ibland misslyckas, men som har den ambitionen”, som Frankrikes nya socialliberala president Emanuel Macron har sagt.

Flankerad av Kanadas premiärminister Justin Trudeau och ledaren för den fria världen, Angela Merkel, har han visat att öppenhet och frihetens ideal kan och ska segra även i fortsättningen.

Men samtidigt som det går bra för värderingsstyrda liberala partier i andra länder står de svenska Liberalerna och stampar.

Jag är den första att skryta om det liberala partiets fina historia.

Vi var drivande under rösträttskampen, vi kämpade mot 30- och 40-talens nazister, vi slogs för könsneutral äktenskapslag och adoptionslagstiftning.

Men det går inte att leva på gamla meriter. Det gäller att omsätta idealen i praktisk politik, i vår moderna tid.

Att vila lugnt på 2014 års 5,4 procent – det näst sämsta valresultatet i partiets historia – det duger inte längre. Vi har inte råd att vänta.

Det är dags att skriva ett nytt kapitel i vår historia!



Birgitta Ohlsson , riksdagsledamot (L)



