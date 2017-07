ÅSIKT

Hela landet har en BB-kris, Strandhäll

Debattörerna: Släpp fixeringen vid Stockholm och hitta långsiktiga lösningar

Det krävs handlingskraft för att förbättra förlossningsvården i hela landet – även från regeringens och Annika Strandhälls sida, skriver tre moderata politiker.

DEBATT. De som har ansvar för att hjälpa nya liv till världen mår inte bra själva. Den senaste tidens larmsignaler om barnmorskor som är sönderstressade och inte hinner äta eller gå på toaletten under arbetspasset är djupt oroväckande.

Sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) måste släppa sin fixering vid Stockholm och erkänna att bekymren på förlossningskliniker är ett nationellt problem som regeringen måste ta ett större ansvar för.

Från många håll i Sverige strömmar det in berättelser från såväl föräldrar som personal om överfulla kliniker och pressade medarbetare. I Stockholm har det under perioder under sommaren varit fullbelagt på alla kliniker. Karlskoga lasarett stänger sin förlossningsavdelning fyra veckor i sommar och hänvisar födande kvinnor till BB i Örebro.

I statsminister Stefan Löfvéns hemlän Västernorrland stängdes BB i Sollefteå i februari i år, vilket nu leder till ett oerhört hårt tryck på klinikerna i Örnsköldsvik och Sundsvall. En knapp månad efter nedläggningen var en mamma tvungen att föda sin bebis i bilen utmed motorvägen på väg till BB i Örnsköldsvik.

Flykten av personal och bristen inom vissa vårdpersonalkategorier är en av regeringens stora vårdutmaningar och kräver därför en nationell kompetensförsörjningsstrategi. Men regeringens åtgärdslista gapar tom på konkreta förslag.

Regeringen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, har avsatt en halv miljard kronor till att förbättra förlossningsvården i landet. För Stockholms del möjliggör pengarna satsningar i enstaka projekt, som att minska förlossningsskador hos födande, minska andelen undvikbara kejsarsnitt och att nyexaminerade barnmorskor får introduktion och en mentor.

Sjukvårdsminister Strandhäll menar dock att pengarna går att använda för att anställa mer permanent personal. Vad hon däremot inte berättar är ett dessa medel är tillfälliga och bara kan användas de år de betalas ut, vilket gör att många landsting i stället måste lägga pengarna på inköp av materiel, utrustning eller enstaka kompetensutvecklingsprojekt.

Kritik framkommer inte minst från förlossningsklinikchefer över att man inte kan använda resurserna till personal långsiktigt.

Vi Moderater kräver att regeringen:



► Utökar utbildningsplatser så att vi får bort bristen på sjuksköterskor och kan anställa fler.

► Slutar höja skatten för barnmorskor och andra löntagare så de får behålla mer pengar i plånboken.

► Omgående genomför en nationell personalförsörjningsstrategi för att stärka vårdens medarbetare på Sveriges förlossningskliniker.

Att göra förlossningsvården till ett partipolitiskt problem genom att kritisera landstingen som sjukvårdsminister Strandhäll gör är under all kritik. Det krävs handlingskraft för att förbättra förlossningsvården i hela landet – även från regeringens sida.



Cecilia Widegren , socialpolitisk talesperson och riksdagsledamot (M)

Marie Ljungberg Schött , sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting (M)

Per Wahlberg , oppositionsråd i landstinget Västernorrland (M)



