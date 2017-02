ÅSIKT

Näthatet försvinner inte för att vi blundar

Debattörerna: Föräldrar, ni måste engagera er

Petra Jankov och Johanna Stenius är journalister, föräldrar och författare till boken På skärmen, en handbok för barn om att vara online. Foto: Pressbild/FREDRIK SANDBERG / TT

DEBATT. Frågan om vårt klimat på nätet har aktualiserats de senaste dagarna när Linnéa Claeson gick ut och berättade om hur hon trakasserats sexuellt efter sina handbollsmatcher. I nyheterna krävde hon att det är dags att skolan tar ansvar och utbildar barn i nät-etikett och hur man beter sig mot varandra online.

Det ser inte ut som att vi ser någon avmattning i hoten, de sexuella trakasserierna och våldet på nätet den närmaste tiden. Utvecklingen är på många sätt skrämmande. Därför är det hög tid att både föräldrar och skolan tar ett gemensamt ansvar för att utbilda barn i att umgås på nätet!

Diskussionerna kring barns nätanvändande handlar alldeles för mycket om att lägga in filter för att barn inte ska nå via sidor, spärra appar (som t ex Periscope eller Liveley) och att få barn att släppa skärmen och röra på sig mer. Och den diskussionen är långt ifrån ny.

Samma diskussion har förekommit om serietidningar, popmusik, filmvåld, videovåld och så vidare - och lösningen är alltid att få barnen att gå ut och leka mer.

Men faktum är att livet på skärmen inte försvinner för att vi vuxna blundar och begränsar tiden där. Barnens liv på nätet är ofta precis lika verkligt som det som sker i skolkorridoren - men vem står bredvid dem för att möta verkligheten där? Skolan hänger inte med.

Föräldrar hänger inte med. De guider som finns går ut på att skydda, stoppa och begränsa - när vi istället borde satsa mer på att lära barnen hur man agerar på nätet. Överallt på nätet. Det finns mängder av viktiga frågor som ska sitta i ryggmärgen på ett barn med tillgång till internet. Hur möter man andra? Vilka källor ska man lita på och hur granskar jag att det som står där är sant?

Nätetik och källkritik borde finnas på schemat redan från lågstadiet och att redan på förskolan, där man ofta använder skärmbaserat stöd i pedagogiken, måste man börja prata om såna här saker – precis som man pratar om hur man möter man varandra i ”köttlivet” (det som många vuxna kallar verkligheten. För barnen är verkligheten på skärmen precis lika verklig).

Att föräldrar är så dåligt insatta i vad deras barn gör på nätet är oroväckande. Många lägger flera timmar vid att sitta vid fotbollsplanen, i skidspåret eller på ishallen – men bryr sig inte det minsta om vad deras barn gör, tittar på eller spelar på nätet. Det måste förändras!

Datorn eller paddan är ingen långsiktig barnvakt. Sitt med era barn när de surfar. Diskutera. Spela tillsammans.

Titta på Youtube och visa hur man hittar bra innehåll och hur man hanterar och undviker det läskiga. Lär er uppskatta Minecraftbyggena eller spela tillsammans! Läs tillsammans om källkritik i Bamse, som i sitt senaste nummer visade hur viktigt ämnet är med en serie kopplad till ämnet. Ser ni att era barn vill ha en ny app, skaffa ett eget konto och testa den.

Var där barnen är, engagera er! Det här är en stor och naturlig del av deras värld.

När barnen är små är vi föräldrar ofta välkommen att vara med och spela, i Minecraft, StarStable eller MovieStarPlanet. En dag kommer vi att bli utslängda och inte längre få vara med. Det är en naturlig del i barnens integritet – men den dagen måste de själva vara rustade att veta vem de ska chatta med och hur de ska uttrycka sig, vilka bilder som är lämpliga att lägga ut, vad de ska göra om de råkar ut för näthat eller troll och hur de ska tackla den verkligheten. Deras verklighet.



Petra Jankov

Johanna Stenius



