Du drev flummet – säg förlåt, Fridolin

DEBATT. Inom svensk skolpolitik pågår nu en viktig debatt om den flummiga pedagogik som länge har styrt skolpolitiken. Det började med att pedagogikprofessor Jonas Linderoth skrev en artikel på DN Debatt där han bad om ursäkt för nittiotalets pedagogiska idéer.

Hans avbön är viktig. Men det finns fler som behöver be om ursäkt för tveksamma pedagogiska idéer. Mitt eget parti drogs under en period med i den pedagogiska flumtankarna, det var feltänkt för ett liberalt parti som vet att kunskap är makt. Men medan vi bytte fokus under mitten av 90-talet, är Miljöpartiet och utbildningsminister Fridolins skolpolitik fortsatt inspirerad av flummiga idéer. Det borde vara dags för ytterligare en avbön, denna gång från Utbildningsdepartementet.