Ni skyller på fusk – vår Selma får lida

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér är oförmögen att medverka i media och prata om LSS utan att i samma andetag nämna ”de skenande kostnaderna” och ”assistansfusket” - som enligt henne är 9–15 procent av all utbetald ersättning. Hur de siffrorna stämmer överens med vad Försäkringskassan faktiskt krävt i återbetalning, det vill säga 0,16 procent år 2014 , är en gåta. Men mörkertal går lätt att fantisera ihop. I en debattartikel i DN gjorde Försäkringskassans Ann-Marie Begler och Adriana Lender en väldigt missvisande liknelse och jämställde assistansfusk med fortkörningar:

Rättfärdigandet går via en smutskastningskampanj där assistansbolag och brukare misskrediteras som fuskare och kriminella. Assistanshärvan i Södertälje var den finaste present Socialdemokraternas spinndoktorer kunde få.

Kortfattat: hade min dotter matats via munnen hade det räknats som grundläggande behov och behållit sin assistans, men då hon inte längre är kapabel att inta föda, dryck och medicin oralt så går assistansen bort.

Hur vill regeringen och Försäkringskassan ta itu med fuskarna? För det första kom en direkt uppmaning från regeringen i 2016 års regleringsbrev: ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.” Verktygen man har till sitt förfogande är att hitta nya tolkningar på gamla domar från Förvaltningsrätten. Det som drabbat min dotter, och många andra brukare, är att Försäkringskassan inte längre anser att egenvård är assistansberättigande. De baserar detta på en fyra år gammal dom (HFD 2012 ref. 41) rörande en brukare som nekades assistans till varma bad och massage. Begreppet egenvård har de sedan applicerat på dem som får sondmatning via gastrostomi.

Fundera över detta och vilka val föräldrar till gravt handikappade barn kan tvingas att göra i framtiden. Ska deras barn få det mest humana och medicinskt riktiga, eller ska föräldrar fortsätta att torka upp oräkneliga spyor och forcera in födan och medicinen i onödan? På slutet, innan gastrostomin, kräktes min dotter nästan varje gång hon fick sin livsnödvändiga medicin, vilket var två gånger per dag. Hon fick sitta i badkaret och efter att jag sprutat in vätskan var jag tvungen att hålla ihop hennes käkar för att kräkreflexerna inte skulle sätta i gång. Jag vill aldrig tvingas utsätta min dotter för en sådan misshandel igen.

Att den rödgröna regeringen driver en sådan aggressiv politik mot assistansberättigade är att närmast betrakta som funkofobisk – även om motivet inte är hat utan maktpolitiskt.

Om inte Socialdemokraterna, med stöd av Miljöpartiet, slutar med den här smutskastningen av och försämringen för handikappade och den apparat som omger dem, och allvarligt börja fundera på andra sätt att få in pengar till statskassan, så är det omöjligt för mig att ge dem min röst. För det finns ett ord för det som pågår nu – förtryck!