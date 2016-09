Låt oss få makten över vår egen död

Många som fått pillret utnyttjar det inte utan det blir som en försäkring. Det finns ett antal kontroller för att säkerställa att det är patientens egen vilja som står bakom begäran. Patienten måste vara ”vid sina sinnens fulla bruk”, får inte vara dement eller lida av psykisk sjukdom. Två av varandra oberoende läkare ska styrka detta. Systemet har nyligen införts i Kalifornien och Kanada är på väg mot ett eget system. Det finns inte heller någon motsättning mellan dödshjälp, utbyggd palliativ vård och fler hospice.

Vi som skriver detta är aktiva socialdemokrater och vi är stolta över att vårt parti har arbetat för att medborgarna ska få rättigheter och inte behöva ödmjukt be överheten om hjälp. Inom sjukvården har det också hänt mycket. Patienter måste samtycka till all behandling och har rätt att avbryta all behandling – även om detta leder till döden.

Men det finns fortfarande ett stort område där man ödmjukt får be om hjälp. Det gäller den sista tiden i livet. Makten är i läkarnas händer.