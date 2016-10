Ge oss tillbaka vår bro – och vår frihet

Just nu genomför riksdagen en utvärdering som kommer att avgöra kontrollernas framtid: avskaffande eller förlängning. Vi, politiker i Malmö och representanter för Skånes näringsliv, vill därför påminna om vad id-kontrollerna betyder inte bara för Skånes, utan för hela landets förutsättningar att attrahera företag, skapa nya jobb och en hållbar utveckling.

Öresundsregionen är Nordens befolkningsmässigt största transnationella samarbetsregion. Dagligen sker omkring 75 000 resor över Öresundsbron. I regionen produceras 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Här finns 14 universitet och högskolor, 155 000 studenter, 12 000 forskare samt den största koncentrationen av högutbildade i norra Europa. Politiker och näringsliv på båda sidor sundet har lagt mycket kraft på att riva gränshinder och bygga en funktionell arbetsmarknadsregion med fyra miljoner invånare.

Men id-kontrollerna har lagt sig som en våt filt över regionen.

Malmöbornas arbetsmarknad har krympt avsevärt. I dag når man 322 000 färre jobb från Malmö C på under en timmes restid. Det motsvarar tre av tio jobb. Fyra av åtta stora danska företag uppger att det blivit svårare att rekrytera svensk personal. Resan över Öresundsbron tar i dag längre tid, är besvärligare och mer oberäknelig. Tågresenärerna över Öresund tillbringar sammanlagt 6 660 timmar mer på transporter per dag, jämfört med innan kontrollerna infördes.