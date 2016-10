Vi köper deras billiga vin – de får svältlön

Tillsammans arbetar vi för att Systembolaget ska lyssna på vinarbetarna. Med stöd i aktuell forskning, har vi tryckt på nödvändigheten i att stat och vinimportörer tar större ansvar för villkoren på vingårdar som exporterar vin till Sverige. Hållbart företagande är enligt den svenska politiken för global utveckling en profilfråga för Sverige. Enligt ägarpolicyn för statliga bolag har Systembolagets styrelse i uppdrag att fastställa hållbarhetsmål relevanta för affärsverksamheten.

Systembolagets nuvarande hållbarhetsmål är att minska klimatpåverkan och alkoholens skadeverkningar i samhället. Men sociala mål för hela leverantörskedjan saknas – vinarbetarnas villkor är inte inkluderade.

En sydafrikansk undersökning av The Bureau for Food and Agricultural Policy , slog 2012 fast att den lagstadgade minimilönen för lantarbetare inte är tillräcklig för att möta behovet av en näringsriktig kost.

Vi kräver att Systembolaget säkerställer att vinproducenterna betalar löner som går att leva på. Ett bra samarbete mellan Systembolaget och vinarbetarnas fackförbund i Sydafrika, Chile och Argentina är grundläggande för att säkerställa detta. Vi kräver också att monopolets inköpsregler ses över, så att värdiga arbetsrättsliga förhållanden, jämte pris och kvalité, inkluderas i bedömningen.