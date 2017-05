ÅSIKT

Gruppfoto eller en begravning?

Ulrika Stahre om Sgt Pepper-omslagets mystik





Omslaget till ”Sgt Pepper’s lonely hearts club band” var historiskt på flera sätt: det var hittills dyrast (hela 3 000 pund), det var först att innehålla tryckta sångtexter och framför allt blev det välkänt och travesterat ett otal gånger: Franka Zappas Mothers of invention spelade snabbt in ”We’re only in it for the money” med snarlikt omslag (och psykedelisk rock av bästa Zappa-märke). ”The Simpsons”, ”Sesame Street” – många har känt sig kallade att göra sin alldeles egna version av folksamling bakom en stor text skapad av blommor.

Konstnärsparet Peter Blake och Jann Haworth stod för originaldesignen, utifrån, sägs det, en tuschteckning av Paul McCartney . De skapade ett stort collage av porträtt på kartong, samt en del objekt – Paul McCartneys lilla tv, en skulptur från John Lennons föräldrahem – och placerade beatlarna, med stora mustascher och klädda i färgglada uniformer, framför collaget. Sedan fotograferades scenen av Michael Cooper .



Beatles fick själva föreslå vilka som skulle få vara med. John Lennon sägs ha föreslagit både Hitler och Jesus – ingen av dem kom med – medan George Harrison , som gått längre in i det österländska tänkandet, stod för den ymniga förekomsten av gurus.

Annars är det en mycket bred samling av västerländska författare, konstnärer, skådespelare och artister som hade inflytande i 60-talets populärkultur – Karlheinz Stockhausen , Lenny Bruce , Karl Marx .



Noterbart är den sparsamma förekomsten av kvinnor – framför allt intellektuella. Detta högst personliga kanonskapande som Beatles ägnade sig åt är väl det som också lockade till travestierna. Bestäm din egen publik, som både placerar dig i ett sammanhang och kanske retar någon. Elvis Presleys frånvaro är anmärkningsvärd: han ansågs ”för stor”. Med andra ord förmådde inte ens Beatles 1967 fritt skapa sin egen drömpublik.



Omslaget skildrar en fiktiv begravning av det gamla Beatles, pop-pojkarna – eller om det möjligen skulle kunna vara ett gruppfoto efter en konsert.

Jag lutar mer åt begravningstanken, men är det Beatles begravning eller Paul McCartneys? Ryktet att han skulle ha dött i en bil­olycka började spridas något år efter ”Sgt Pepper”, och omslaget har en del svaga ledtrådar (Paul står på ett annat sätt, han har en svart armbindel). Begravningen följdes sedan, enligt konspirationsteorierna, upp med den ”begravningsprocession” som prydde omslaget till ”Abbey Road”(också det förstås ett ivrigt travesterat sådant).



”Sgt Pepper” är , minst sagt, fast förankrat i den allra djupaste Beatlesmytologin. Folksamlingen, så tidstypiskt osynkad – ett collage som verkligen talar om att det är just det – är okroppslig, bara en samling kraftigt hopträngda ansikten. Det finns en rörig stillhet i bilden, en disharmoni som antagligen är roten till dess kult. Även om formen var helt samtida så var själva bildinnehållet retro, med sina porträtt av avlidna hjältar, sida vid sida med levande människor.

Gränserna löstes upp mellan förebilderna och Beatles själva (både som levande och som vaxdockor), mellan tingen som var både hypermoderna och gamla.

Och i centrum trumman med skivans titel – en cirkelform att sugas in i.

Personerna på omslaget:

1 Sir Yukteswar Giri (guru) 2 Aleister Crowley (ockultist) 3 Mae West (skådespelare) 4 Lenny Bruce (komiker) 5 Karlheinz Stockhausen (kompositör) 6 W C Fields (komiker) 7 Carl Jung (psykiatriker 8 Edgar Allan Poe ­(författare) 9 Fred Astaire (skådespelare) 10 Richard Merkin (konstnär) 11 The Vargas Girl (verk av konstnären Alberto Vargas) 12 Huntz Hall (skådespelare) 13 Simon Rodia (skulptör) 14 Bob Dylan (artist) 15 Aubrey Beardsley (illustratör) 16 Sir Robert ­Peel (brittisk premiärminister) 17 Aldous Huxley (författare) 18 Dylan Thomas (poet) 19 Terry Southern (författare) 20 Dion (artist) 21 Tony Curtis (skådespelare) 22 Wallace Berman (konstnär) 23 Tommy Handley (komiker) 24 Marilyn Monroe (skådespelare) 25 William S Burroughs (författare) 26 Sri Mahavatar Babaji (guru) 27 Stan Laurel (skådespelare) 28 Richard Lindner (konstnär) 29 Oliver Hardy (skådespelare) 30 Karl Marx (filosof) 31 H G Wells (författare) 32 Sri Paramahansa Yogananda (guru) 33 James Joyce (författare, knappt synbar) 34 Anonym (frisörsdocka) 35 Stuart Sutcliffe (före detta Beatle) 36 Anonym (frisörsdocka) 37 Max Miller (komiker) 38 A ”Petty Girl” (verk av konstnären George Petty 39 Marlon Brando (skådespelare) 40 Tom Mix (skådespelare) 41 Oscar Wilde (författare) 42 Tyrone Power (skådespelare) 43 Larry Bell (konstnär) 44 David Livingstone (upptäcktsresande) 45 Johnny Weissmuller (”Tarzan”) 46 Stephen Crane (författare, knappt synlig) 47 Issy Bonn (komiker) 48 George Bernard Shaw (dramatiker) 49 H C Westermann (skulptör) 50 Albert Stubbins (fotbollsspelare) 51 Sri Lahiri Mahasaya (guru) 52 Lewis Carroll (författare) 53 T E Lawrence 54 Sonny Liston som vaxdocka (boxare) 55 ”Petty Girl” (verk av George Petty) 56 George Harrison som vaxdocka 57 John Lennon som vaxdocka 58 Shirley Temple (skådespelare) 59 Ringo Starr som vaxdocka 60 Paul McCartney som vaxdocka 61 Albert Einstein (fysiker) 62 John Lennon 63 Ringo Starr 64 Paul McCartney 65 George Harrison 66 Bobby Breen (sångare) 67 Marlene Dietrich (sångare) 68 Amerikansk legionär 69 Diana Dors som vaxdocka (skådespelare) 70 Shirley Temple – igen.