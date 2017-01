ÅSIKT

Så ska Trumps troll fixa franska valet

Jon Weman om hur nättrollen mobiliserar för Marine Le Pen

Donald Trump, Marine Le Pen och François Fillon.

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

DEBATT. Trollen korsar Atlanten. Efter att ha varit Donald Trumps nätarmé med en tecknad groda som vapensköld, siktar nu den amerikanska alt-högern in sig på Europa. Första målet: att göra Marine Le Pen till Frankrikes nästa president.

Nättidningen Buzzfeed har under de senaste veckorna haft en mullvad i ett hemligt forum kallat The great liberation of France , lett av användaren ”Trumpwin2016”. Deras kartläggning visar maskineriet bakom den nya tidens propaganda.

Trollen, varav de allra flesta är från USA med några lokala allierade, är mycket välorganiserade och rutinerade: de franska deltagarna ska ta sig an ”rekognoscering av internetmiljön”, som att peka ut stora Facebookgrupper, Twitterkonton och You­tubekanaler, samt översätta. Den större gruppen amerikanska aktivister ska producera material. En databas med färdiga bilder industrialiserar skapandet av memes.

Liksom Andrev Walden beskrivit SD:s nätstrategi ( Aftonbladet 17 dec 2016), skapar de sin egen bubbla och gör sedan periodvisa räder utanför den – koordinerade attacker mot olika kommentarsfält. Deltagarna uppmanas att skapa falska profiler, till synes av franska väljare, ”idealiskt ung tjej, bög, jude, vem som helst som inte förväntas vara pro-Front National”.

För att smutskasta François Fillon , högerkandidaten som leder mätningarna i dag, föreslår Trumpwin2016 att ”skapa vänsterkonton och attackera skiten ur honom skoningslöst”.

De verkar inte särskilt intresserade av vad som brukat vara målet i klassisk opinionsbildning: att bygga upp en trovärdig, sammanhängande bild, en berättelse, kring sin egen kandidat och motståndarna. De bryr sig heller inte om att förbereda slagkraftiga ­argument för debatter. I stället är de helt inriktade på att översvämma motståndarna med en ”storm” av memes och ”skitpostningar”.

I en analys av Trumps propaganda­strategi menar Ned Resnikoff på bloggen Think progress att målet är att skapa förvirring ­lika mycket som att övertyga. Det är i det samman­hanget man får se hans överdrifter, självmotsägande uttalanden och uppenbara lögner. Med ironiska blinkningar signalerar han till sina egna anhängare att allt inte ska tas på allvar, medan motståndarna blir omtöcknade av floden av vilda utspel som sköljer över dem. Alt-högern följer samma taktik.

The great liberation of France är av allt att döma bara ett av flera liknande propagandanav. I ett strategidokument kallat ”Make Europe great again” (MEGA) räknas en rad val och folkomröstningar upp där gruppen planerar att intervenera på liknande sätt: Österrike, Italien, Nederländerna och Tyskland.

En fråga som Buzzfeed inte kunnat besvara är om hela operationen drivs enbart av ideella aktivister. En av ägarna till Wesearcher , ett annat högerradikalt forum som koordinerar granskningar av motståndare, var exempelvis ­anställd i Trumps övergångsteam.

Strategin torde dock förlora i effekt nu när den avslöjats. Grodan riskerar att bli uppäten i sitt försök att invadera Frankrike.