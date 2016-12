Det lackar - mot män i klackar

Julserie - boktips till en blivande president

RuPaul Andre Charles. Foto: Foto: AP

Vad ger man egentligen en herre som har sin egen bok som favoritlitteratur? Donald Trump gillar uppenbarligen biografier om framgångsrika män och därför vill jag ge honom RuPaul Andre Charles Lettin’ it all hang out i julklapp.

I den berättar USA:s mest berömda dragqueen om sin tuffa barndom, åren på New Yorks drag-scen och hur han byggt ett imperium, till skillnad från Trump utan hjälp av en rik pappa (och med fabulösa realityserien RuPauls drag race som kronan på verket). Med humor, stor självdistans och kärlek ger han tips om hur man kan släppa lös sin inre dragqueen.

Om Donald Trump , en bufflig och humorlös hanne besatt av profit och makt, väcker upp sin inre Fifi Foxxx skulle förhoppningsvis både han och världen må lite bättre. Eller med RuPauls egna ord: Du föds naken. Resten är drag.