Ingen kommer hoppa från tak, polisen

Mattias Svensson om inställda dansfester

Tredagarsfestivalen Electric Daisy Carnival i Las Vegas, med över 140 000 besökare. Foto: AP

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Polis som ställer in dansfester i Sommarstockholm börjar bli en dålig vana. Förra året stängde polisen en lokal i Marievik vid Liljeholmskajen och lät bevaka den under en hel helg, för att hindra rave-fester. Man gjorde stor sak av att det gjorts 20 narkotikaingripanden vid fester under hela den våren, och enskilda poliser talade om livsfara – vilket bestämt avvisades av arrangörerna.

Att polisen nu ger avslag för festivalen Into the factory, tänkt att äga rum i en före detta cementfabrik i Nynäshamn 10–12 augusti, följer samma mönster. Man hänvisar till säkerhetsrisker och att det förekom narkotika då samma arrangör ordnade festen Into the valley i Dalhalla förra sommaren.

Motiveringen är tvivelaktig av flera skäl. Bland annat framför polisen vandringsmyten om narkotikapåverkade personer som tror att de kan flyga som en del av säkerhetsriskerna. Tror de på det själva?

Till det ska läggas att arrangören ordnar liknande fester över hela världen. I länder som Frankrike, Tyskland och Australien gör polisen uppenbarligen en annan bedömning, och jobbar med – inte mot – samma arrangörer.

Rapporterna i lokalpressen från förra årets danstillställning i Dalhalla beskrev dessutom en rekordlugn tillställning utan fylla, våld, stölder eller sextrakasserier. En ordning andra slags arrangemang bara kan drömma om.

Ändå är det just dessa lugna och våldsbefriade fester som polisen gång på gång stoppar av föregivna säkerhetsskäl. Jag är inte trygg med den förklaringen.