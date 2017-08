ÅSIKT

Göteborg riskerar att bli ett Charlottesville

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

▪ ”Unite the right”, förena högern. Det var parollen för den manifestation där Ku klux klan-veteraner, nazister, vita nationalister och den så kallade nya högern samlades i Charlottesville i helgen för att marschera.

Enligt lokalpolitikern Bob Fenwick, som intervjuats i lokal-tv, var högerextremisterna som kom till staden beväpnade och agerade med paramilitär disciplin. De provocerade, hetsade. De sökte konfrontation.

Hälften dömda för våldsbrott

Det var också under parollen om att förena högern som 32-åriga Heather Heyes mördades. Hon tillhörde den grupp motdemonstranter som mejades ner när en högerextremist körde sin personbil in i en folkmassa.

I september - samtidigt som Bokmässan pågår - vill den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, demonstrera i Göteborg. Enligt ansökan som inkommit till polisen vill NMR starta demonstrationen utanför Svenska mässan och sedan marschera via Nya allén upp mot Götaplatsen, mitt i Göteborg. Där ska man sedan hålla tal.

Enligt Dagens Nyheter önskar organisationen att marschen ska bli den största ”nationella” demonstrationen i Göteborg sedan andra världskriget.

Säkerhetspolisen ser NMR som den nazigrupp som utgör det största hotet mot rikets inre säkerhet. Enligt Expo har hälften av deras medlemmar begått olika brott.

I juni körde en 22-åring med bil in i en grupp demonstrerande irakier utanför Migrationsverket i Malmö.

– Han säger att han ville markera, att han inte vill att de ska få finnas i Sverige, sa polisens förundersökningsledare Zandra Persson till Sydsvenskan . Enligt källor till Aftonbladet har mannen deltagit i demonstrationer och studiecirklar hos NMR.

Låt dem demonstrera

I juli dömdes tre män med kopplingar till NMR för flera sprängdåd i Göteborgstrakten . Bland annat bombade man ett flyktingboende i Västra Frölunda och där skadades en man allvarligt.

Under politikerveckan i Almedalen - där NMR erbjöds plats av organisatörerna - störde man tal av Anna Kinberg Batra och Gustav Fridolin. Man skrämde bort Amnesty och en organisation som arbetar för rörelsehindrades rättigheter. RFSL fick, under ett upplevt nazisthot, ställa in två tredjedelar av sina planerade aktiviteter under Almedalsveckan. En planerad Pride-parad tvingades flytta. Regnbågsflaggor skändades, flaggor från Byggnads och Socialdemokraterna brändes. En konstinstallation till minne av Förintelsen och ett tält som tillhörde fackförbundet Syndikalisterna vandaliserades samtidigt.

Det här är saker som polisen måste ta i beaktande innan de tar sitt beslut om nazisterna ska få demonstrera i Göteborg i höst.

Polisen kan säga nej till ansökan om arrangören tidigare gjort sig skyldig till att allvarligt störa ordningen. Polisen ska också bedöma om ett beviljat tillstånd riskerar leda till allvarliga ordnings- eller trafikstörningar, eller om det allvarligt skulle kunna hota säkerheten för arrangörer och åhörare.

När bedömningen är gjord bör förstås NMR ändå få utöva sin grundlagsskyddade rättighet att demonstrera. Däremot finns det inget som säger att polisen måste bevilja nazisterna tillstånd att genomföra sin manifestation på just Götaplatsen. Hänvisa dem till friluftsområdet Vättlefjäll eller en åker i Frölunda.

I sFeptember får inte Göteborg bli vårt Charlottesville.

