Någon på S-lotteriet måste få sparken nu

Sedan 2014 har 8 079 personer hamnat hos Kronofogden därför att de inte kunnat betala lotter från det socialdemokratiska Kombilotteriet. För nästan 2 000 har det slutat med en betalningsanmärkning som kommer att hänga med och göra livet svårare under många år. Det berättar Dagens Nyheter.

De socialdemokratiska lotterna har dessutom - tvärt emot alla etiska regler - marknadsfört direkt mot människor med riktigt dålig ekonomi.

Socialdemokraternas kassör, Roger Berzell, säger att han ska ta upp frågan i lotteribolagets styrelse.

– Vi ska naturligtvis säkerställa att så få som möjligt hamnar i en sådan situation för att de är kunder hos oss, säger han.

“Så få som möjligt”?

Helt orimligt

Det är alldeles orimligt att en enda person ska drivas till Kronofogden på grund av obetalda socialdemokratiska lotter. Att lotteriet nu tänker kreditpröva kunder och stoppar strömmen av ärenden till Kronofogden räcker faktiskt inte.

Kombilotteriernas styrelse har egentligen bara tre frågor att ta ställning till.

Hur snabbt kan systemet med lotteriprenumerationer förändras så att ingen får spela på kredit?

Hur kan de ärenden som i dag ligger hos Kronofogden avslutas utan att någon mer får en betalningsanmärkning?

Och till sist, vem eller vilka ska sparkas? Någon har gjort annonserna som riktar sig till människor med ekonomiska problem. Någon har godkänt att de publicerats. Någon har också accepterat att flera ärenden om dagen år efter år skickats över till Kronofogden, utan att göra något åt det.

Ytterst vilar förstås ansvaret på styrelsen, och på Berzell.

Nya regler

Spel på kredit är förbjudet i Sverige. Systemet med abonnerade lotter som kan betalas i efterhand är ett undantag. Kombilotteriernas ärenden hos Kronofogden visar att det inte fungerar.

Moderaterna har redan krävt en förändring. Vänsterpartiet också. Därmed hamnar lotterifrågan på Ardalan Shekarabis bord. Han är ansvarig minister för spelpolitiken.

Civilministern bör bättre än någon annan förstå sprängkraften i frågan om partifinansiering med hjälp av spel och dobbel. Shekarabi tvingades indirekt lämna posten som ordförande i SSU just på grund av just lotteripengar. Den fond som 2003 i hemlighet försåg hans kampanj för att bli vald till uppdraget med drygt 75 000 byggdes upp just för att förvalta inkomsterna från lotterierna.

När affären avslöjades kunde Shekarabi inte sitta kvar.

Nu måste han se till att Kombilotteriet aldrig mer sätter människor i skuld.

