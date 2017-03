ÅSIKT

Han blev en ikon för homosexuella

Jack och Doug i filmen Tom of Finland.

Kåta sjömän, poliser och män i läder med svällande kön. Konstnären Tom of Finland började skissa på sina homoerotiska teckningar i smyg. Det blev små sexiga konstverk som han smög över på herrtoaletter och i Helsingfors mörkaste parker.

I dag har filmen om Tom of Finland premiär. Den handlar om konstnären och gayikonen som egentligen hette Touko Laaksonen . Tom of Finland var hans artistnamn, hans täcknamn i en tid då homosexualiteten var förbjuden i Finland.

Välbyggda lädermän

Han var en dekorerad officer som efter andra världskriget fick jobb på en reklamfirma i Helsingfors. Filmen beskriver sent 50-tal, Tom smög med sin sexualitet, men levde ut i sin konst. Välbyggda lädermän med motorcyklar och jättekukar, män som smeker varandra. Tom gömde sina teckningar för han bodde hos sin syster.

Men hans bilder tog honom så småningom till 70-talets liberala Kalifornien. Där blev han publicerad och fick ställa ut sin konst, men storhetstiden blev kort för snart spreds hiv och homosexualiteten blev åter tabu. För så ytlig var acceptansen av den homosexuella kulturen. På något år var innefolkets gaykramande fullständigt raderat. Tom förebrådde sig själv för att han uppmuntrat den homosexuella revolutionen. Han slutade rita, men kom snart tillbaka med lädermän som uppmanade till användning av kondom.

En sorglig scen

Tom of Finland är ingen sexig film, den är snarare en beskrivning av homofobin sedd ur den drabbades synvinkel. Det är ingen stolt historia Finland haft och till en början var den i princip parallell med den svenska. Homosexualiteten var straffbar, polisen letade efter män i stadens parker. Den sågs som en sjukdom. En scen i filmen visar hur Tom besöker en vän på ett mentalsjukhus, de sitter i den snötäckta parken och vännen förklarar att han vill bli frisk.

Det är en uppgiven och mycket sorglig scen.

Homofoba Ryssland

Tom of Finland dog för över 25 år sedan. I dag hänger han på Museum of Modern Art i New York och hans verk visas över hela världen. Åbo Stadsteater sätter upp en pjäs om hans liv och för ett par år sedan gav statliga finska posten Itela ut tre frimärken med Toms homoerotiska motiv.

Textilföretagen Finlayson har också tryckt lakan, handdukar och kuddar med hans mer eller mindre avklädda män. Det är kittlande och kommersiellt. Vi gaykramar igen.

Men pendeln kan snabbt slå tillbaka som den gjort i Finlands grannland Ryssland där Putin på senare år drivit igenom anti-homolagar. Finland är inte heller särskilt fördomsfritt - lagen som tillåter samkönade äktenskap trädde i kraft för tre dagar sedan.

HBTQ-personers mänskliga rättigheter måste erövras varje dag och Touko Laaksonen bidrar fortfarande till den kampen med sina muskelstinna lädermän.