ÅSIKT

Spola inte efter varenda kisspaus

Spola bara när det behövs. Foto: Colourbox

Sverige riskerar den värsta torkan på hundra år.

Flera kommuner har redan infört bevattningsförbud och nio myndigheter uppmanar befolkningen att förbereda sig för den värsta sommaren på över ett sekel. Det kan behövas, vi svenskar skvätter vatten utan en tanke på att brunnen kan sina redan i år.

Men grundvattnet fortsätter att sjunka, det har varken regnat eller snöat tillräckligt under de senaste två åren. Särskilt under vinterhalvåret hade vi behövt rejält med nederbörd, men nu är det för sent, nu kommer värmen och avdunstningen ökar. Växterna behöver dessutom vatten och då blir det ännu mindre kvar till oss människor.

Vatten - en bristvara

Det är nu vi måste börja snåla. Precis som Sydeuropéerna måste vi vänja oss vid att vatten är en bristvara och då kan man inte spola efter varenda liten kisspaus.

De nio myndigheterna uppmanar därför till stärkt beredskap. Klarar du ett bevattningsförbud och vad gör du om din brunn sinar?

Kontrollera vattennivåerna i brunnen och tappa upp vatten i dunkar att ha i reserv.

Vi har bara att vänja oss. Klimatförändringarna värmer och vattenbristen riskerar att bli mer eller mindre permanent, särskilt i de östra delarna av landet. Just vattenbristen visar hur klimatförändringarna kommer att påverka oss. Vi ställs inför fullbordat faktum och sedan finns det ingen väg tillbaka.

Vad vi kan göra nu är att undvika den verkliga katastrofen.

Diskmaskin i stugan

Förre tv-meteorologen Pär Holmgren är numera naturskadespecialist på ett försäkringsbolag, bara titeln säger en del om vart vi är på väg. Han menar att det är 1900-talisterna som bidragit till vattenbristen när de tagit flyget, kört bil och konsumerat som aldrig förr. De som är vuxna i dag är den första generationen som kommer också att drabbas av klimatförändringarna, men de är också den sista generationen som på allvar kan undvika stora katastrofer för kommande generationer.

Klimatförändringarna är på allvar, de påverkar jordbruket och skogen som redan börjat torka i södra Sverige. De påverkar oss alla som vant oss vid att duscha, spola och köra diskmaskinen även ute i sommarstugan.

När nio myndigheter uppmanar oss att spara är det på allvar. Nu är det slut på slöseriet. Nu får vi stänga av kranen och börja jobba för att klimatkrisen inte ska bli värre än så här.

Fotonot: De nio myndigheterna är Havs- och vattenmyndigheten, SMHI, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska institut samt Skogsstyrelsen.