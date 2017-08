ÅSIKT

Storbankerna borde få betala efter vinstfesten

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

▪ Svenskarna är skyldig bankerna mycket pengar för alla bolån vi har. Tillsammans har vi lånat ungefär 2 920 miljarder. Pengar vi ska amortera, men också pengar vi ska betala ränta på.

Varje kvartal berättar Finansinspektionen hur mycket de svenska storbankerna tjänar på våra bolån genom sina marginaler på bostadslån. Nu i veckan var det dags igen.

Under april, maj och juni var skillnaden mellan det bankerna betalat för sina lån och den ränta vi låntagare fick betala 1,73 procent. Bankernas kostnader för att finansiera lånen sjönk, men det gjorde inte bolåneräntorna.

Bankerna kan i dag räkna hem sju gånger så höga marginaler på bostadslånen som för ett decennium sedan, och enligt Finansinspektionen går det nästan inte att förklara med annat än att bankerna gör så för att de kan göra så. I och med att räntorna på bolån är så låga i dag är kunderna glada, även om bankerna ändå betalar mindre.

Men rekordmarginalerna är ett tecken på att bankerna prioriterar sin egen lönsamhet framför att ta ett samhällsansvar och bidra till ekonomisk stabilitet. Under årets andra kvartal drog dessutom storbankerna tillsammans in 375 miljoner - dagligen! - till sina ägare. Den rena vinsten på bolånen uppgick till knappt 30 miljarder kronor under april, maj och juni. Varje svensk - från nyfödd till 110-åring - har i genomsnitt bidragit till bankvinsterna med nästan en tusenlapp varje månad.

När bankernas marginaler på våra bolån och deras vinster är på väg rakt upp i skyn är det svårt att förstå bankdirektörernas raseri mot alla förslag på en ny bankskatt.

Sverige står inför stora investeringsbehov. Det behövs bostäder. Det behövs nya lärare och vårdplatser. Järnvägen och äldrevården behöver mer resurser. Då är det inte mer än rätt att också våra vinstmaskiner till storbanker är med och bidrar.