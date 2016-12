Regeringen väljer att jaga de sjuka

S vann valet på löften om att laga Sverige, ett land där cancersjuka tvingades arbeta och tryggheten gått sönder. I en serie artiklar kommer vi att granska hur de lyckats. Är Sverige helt igen?

Allt fler får sin sjukpenning indragen.

Försäkringskassan ställer ännu tuffare krav på sjukintygen. Läkarna får ägna allt mer tid åt intygsskrivande medan de sjuka får vänta på sina pengar.

Det blev inte bättre med en rödgrön regering, vi möter samma tuffa Sverige som under Alliansen. Precis som då är det de sjuka som drabbas. 14 000 människor har fått sin sjukpenning indragen under årets nio första månader. Det är mer än dubbelt så många som under samma period i fjol.

I dag krävs en hård förhandling med Försäkringskassan för att få en sjukskrivning godkänd.

Ifrågasätts

– De intyg som skickas in till blir mer eller mindre rutinmässigt ifrågasatta, säger läkaren Magdalena Fresk på vårdcentralen i Kista till Ekot.

– Vi hamnar i en diskussion med Försäkringskassan som inte leder någonstans. Det får inte patienten tillbaka till arbete.

Läkarna krävs på allt fler kompletterande intyg. De patienter som fått sina intyg ifrågasätta bokar nya tider på vårdcentralerna där läkarna skriver ännu fler intyg för att tillfredsställa handläggarna på Försäkringskassan.

Vårdcentralerna har förvandlats till byråkratiska intygsfabriker och det är inte konstigt att läkarna flyr primärvården.

Orimligt

– Situationen är orimlig, skriver läkaren Margaretha Lööf-Johanson på Brunflo vårdcentral i tidningen ÖP.

– Inte ens i min vildaste fantasi kunde jag som läkare föreställa mig att rätten att få ersättning när man är sjuk skulle ifrågasättas på det sätt som nu sker.

Läkarna får i detalj beskriva hur patienterna "beter sig i rummet". Hur de gör för att resa sig. När en person genomgått flera misslyckade rehabiliteringar och fått intyg som "ej arbetsför" - då frågar Försäkringskassan om personen ändå kan arbeta om höjden på arbetsbordet ändras.

Jagar sjuka

Den sjuke ifrågasätts i varje liten detalj. Margaretha Lööf-Johanson menar att de sjuka människor som går till jobbet trots att de skulle behöva vara sjukskrivna är fler än dem som fuskar.

Det är samma tuffa Sverige som förut. Visst tog regeringen bort stupstocken, men arbetslivet blir allt mer pressat. Stefan Löfvens regering kunde ha storsatsat på arbetsmiljö och rehabilitering för att få människor friska. I stället väljer man att jaga de sjuka.