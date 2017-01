ÅSIKT

USA:s Irakkrig är ingen bisak, SVT

Två av Irakkrigets arkitekter, Condolezza Rice, utrikesminister, och Donald Rumsfeld, försvarsminister åt George W Bush. Foto: KEVIN WOLF/AP

I kväll sänder SVT tredje avsnittet av Fredrik Reinfeldts intervjuserie "Toppmötet". Hans gäst är den tidigare brittiske premiärministern Tony Blair .

Det blir förmodligen bra TV, men är det verkligen public service roll att hjälpa tidigare politiska makthavare att lägga historien till rätta?

För Fredrik Reinfeldts intervjuobjekt är inte okontroversiella. Och hittills har de kritiska frågorna i stort sett uteblivit.

Inga vita klasskamrater

I första intervjun samtalade Fredrik Reinfeldt med Condoleezza Rice som var utrikesminister och nationell säkerhetsrådgivare till USA:s president George W. Bush.

Reinfeldt målar med instämmande hummanden och korta filmklipp på Martin Luther King en vacker bild av Rice. Född i Birmingham, Alabama är hennes uppväxt en spegelbild av det segregerade Amerikas väg mot något bättre.

- Jag hade inga vita klasskamrater förrän vi flyttade till Denver när jag var tolv, säger hon.

Bra historia

Valet av frågor i intervjun verkar ha styrts av viljan att berätta en bra historia. Ungefär som politiska partier numera gör när de skriver så kallade "berättelser" som grund för sin politiska kommunikation. Varje pusselbit förstärker budskapet.

Som Fredrik Reinfeldts egen berättelse 2006 om "utanförskapet" som bara kunde bekämpas med sänkta "trösklar" till jobb och sänkt skatt.

Eller Stefan Löfvens berättelse 2014 om att "något håller på att gå sönder i Sverige" som bara kan helas med en ny regering som lagar revorna i välfärden och skapar fler jobb.

Den berättelse Fredrik Reinfeldt skriver för Condoleezza Rice är den amerikanska drömmen, från raskonflikternas Birmingham till Vita Huset och en professorstitel på antika Stanford University.

Historien har berättats många gånger förut, den är en viktig del av hennes politiska varumärke, och hon är fenomenal på att förmedla den.

Arkitekt bakom Irakkriget

Condoleezza Rice var, tillsammans med vice president Dick Cheney och försvarsminister Donald Rumsfeld , en av de viktigaste arkitekterna av USA:s invasion i Irak 2003.

Invasionen byggde på två osanningar, att Iraks diktator Saddam Hussein hade kärnvapen och att det fanns en koppling mellan Saddam Hussein och terrorgruppen Al Qaida.

Konsekvenserna blev helt förödande. USA vann, självklart, men Irak rasade samman i sekteristiskt våld och ett inbördeskrig som i praktiken fortfarande pågår. Vår tids stora utrikespolitiska händelser, som flyktingkrisen och IS terrorvälde är direkt förbundna med Irakkriget.

”Lysande”

Al Qaida fanns inte i Irak innan invasionen, men utnyttjade kaoset efteråt till att stärka sin globala räckvidd och förmåga till terror överallt i världen. IS, dess rekrytering i väst och terrordåd på europeisk mark är en fortsättning av samma utveckling.

Men i Fredrik Reinfeldts intervju förmedlas i stället Bushadministrationens världsbild.

- Den militära operationen var lysande, den var över på några veckor, säger Condoleezza Rice.

Hon påstår alltså detta trots att USA fortfarande finns i Irak 13 år senare.

Försvarar kriget

Och själva kriget försvarar hon.

- Irakierna har det bättre än syrierna dessa dagar.

Men är detta hela sanningen?

Snarare hänger IS framfart, sönderfallet av Irak, inbördeskriget i Syrien, terrordåden i väst och flyktingkrisen samman i en dödlig malström. USA skapade kaos med invasionen 2003 och anarkin föder ständigt ny oreda.

Hade IS ens funnits utan Irakkriget?

Med ett brett leende ger Condoleezza Rice sin tolkning. IS växte fram eftersom USA lämnade Irak och blir därmed indirekt Barack Obamas fel.

Det finns en lång rad pålästa motfrågor att ställa. Om de hundratusentals dödade civila? Om vilken roll oljan spelade? Och om hennes personliga ansvar för tortyr, Guantanamo och brott mot krigets lagar?

Förhoppningsvis ställer Fredrik Reinfeldt några av dem i kväll när Tony Blair intervjuas.

Endast makthavare tjänar på om debatten lägger sig.