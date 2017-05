ÅSIKT

Att skapa rubriker är en del av politikernas arbete. Den som vill genomföra sina idéer måste samla stöd och väcka uppmärksamhet. Twitter och alternativmedia i all ära, den som vill sätta den politiska dagordningen måste fånga rubriksättarnas intresse.

I dag har vi samlat några rubriker vi verkligen skulle vilja se, men som dessvärre nog bara kommer att tryckas just här och just nu, så håll till godo.