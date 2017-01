ÅSIKT

Arbetslösa jagas och arbetsgivare går fria

Rapporter som ska fyllas i utan hänsyn till handikapp eller personliga förhållandet. Bestraffningar där det efter en varning räcker med ett litet misstag för att bli avstängd. En särskild lag som bara gäller den som måste ta emot samhällets stöd.

Tidningen Dagens Arbete har granskat villkoren för landets arbetslösa efter tio år av skärpta villkor. De borgerliga regeringarna la ut kursen, och dagens regering har inte gjort mycket för att ändra på riktningen.

Resultatet blir en mardrömsbild där utsatta människor tvingas kämpa mot ansiktslösa regler, en mekanisk byråkrati och själva misstanken att de bara är ute efter att sko sig.

Tidningen berättar om Sven som stängdes av från ersättning trots att Arbetsförmedlingen visste att hans funktionshinder gör det omöjligt att ta till sig skriven text.

Sven har fått rätt, men det krävde ett domstolsbeslut för att få Arbetsförmedlingen att medge att de gjort fel.

Vi får möta Per som blev blåst på sin pension eftersom arbetsgivaren inte betalat premien. Ändå var just det ett villkor för det lönebidrag på en dryg miljon kronor som företaget under tio år fått. Ingen kontrollerade att villkoren följdes.

Kontrollen och repressalierna mot arbetslösa står i tydlig kontrast mot den betydligt mer toleranta inställning samhället visar upp när företag fuskar med bidrag. Här gäller inte den speciella lag mot bidragsfusk som nu fyller tio år, och här stängs ingen av. På sin höjd kan ett företag få betala tillbaka sådant man inte här rätt till.

I den politiska debatten finns det ändå många som är upprörda över arbetsgivarnas krångel för att få sina bidrag, men praktiskt taget ingen som bekymrar sig över stelbenta regler som kan göra livet till ett helvete för arbetslösa.

Ändå är det knappast någon som tror att kontrollerna av arbetslösa faktiskt gör att fuskare åker fast. Som Olle Åkerlund på IF Metalls a-kassa säger:

­— Skurkarna ser till att fylla i sina blanketter.

Trots det fortsätter myndigheterna att kräva rapporter och blanketter av de arbetslösa.

Kanske är det som Clas Olsson från Arbetsförmedlingen säger till Dagens Arbete:

­— Att det går att ha så mycket kontroll beror på att det är enkelt.

Enkelt för vem kan man fråga sig?

