ÅSIKT

Usla vägar i Norrland, men pengarna går till Stockholm

Vägen är smal, krokig och dåligt underhållen.

Den tragiska bussolyckan skedde på Sveriges sämsta Europaväg. E45:an är en smal, krokig och dåligt underhållen väg med mycket tung trafik. En skamfläck i det svenska vägnätet, konstaterar Aftonbladets trafikreporter Robert Collin.

Men svenska vägar brukar vara som sämst där folk behöver dem som bäst.

Av landets 20 sämsta riks- och landsvägar finns 16 stycken norr om Dalarna, konstaterar Motormännen i sin undersökning från i fjol. 70 mil är så dåliga att de anses direkt obehagliga att köra på. När E45:an fortsätter upp mot Västerbotten är den det Europavägavsnitt som håller allra lägst standard.

Sverige är ett delat land.

61 miljarder till Stockholm

Medan man i Stockholm bygger en motorvägstunnel för ofattbara 61 miljarder kronor går vägarna i Norrland knappt att köra på. Stockholm behöver inte ännu en vägtunnel, stockholmarna kan faktiskt lika gärna ta tunnelbanan. I Härjedalen, Jämtland och Västerbotten är bilen däremot det enda alternativet så det är där vägarna måste vara säkra.

Risken för att råka ut för singelolyckor ökar med 50 procent på ojämna vägar. Statistik visar att antalet omkomna i trafikolyckor är tre gånger större i Jämtland än i Stockholm i förhållande till antal invånare.

Storstadsborna okynneskör

Landsbygdsborna behöver bilen, ändå är det stockholmarna som kör mest. Bilar registrerade i Stockholm kördes i snitt 1 283 mil under 2015. Bilar i Västerbotten kördes samma år över hundra mil mindre. Det är närmast gåtfullt att stockholmare med korta avstånd kör så långt, medan västerbottningen med mycket längre avstånd kör mindre. Förklaringen är antagligen att stockholmaren okynneskör just för att avstånden är så korta medan norrlänningen planerar sina körningar bättre.

Vi noterar dock att en svindyr motorvägstunnel just nu byggs för - okynneskörning. Om vi ska klara klimatmålen måste bilkörandet minska och då är det smartast att strypa trafiken där människor har alternativ som tunnelbana, spårväg och täta bussturer. Om stockholmarna dessutom kör mest finns det mycket att vinna. Det handlar om klimatet, men också miljarder som skulle kunna användas för att förbättra vägnätet norr om Dalarna.

Än vet vi inte vad som orsakade den tragiska bussolyckan söder om Sveg. Det vi vet är dock att vägen var smal och dåligt underhållen och att det sannolikt bidrog till katastrofen.