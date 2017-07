ÅSIKT

Åkesson utnyttjar människors oro

Fakta talar emot Jimmie Åkesson. Foto: Andreas Bardell / AFTONBLADET / 2916

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Jimmie Åkesson har i alla fall gott självförtroende.

I dag presenterade han sig som drivande i svensk sjukvårdspolitik. Det är lätt att raljera med Jimmie Åkesson, men låt oss ta honom på allvar. Han menar att Sverigedemokraterna är det nya vårdpartiet.

Han säger att han vill satsa 400 miljoner mer än regeringen varje år för att förbättra vården och mest vill han satsa på personalen. Han vill ta bort ofrivilligt deltid och delade turer. Nu är det snarare ett problem inom äldreomsorgen och inte inom vården, men det är ju gott tänkt. Jimmie Åkesson vill väl.

Blev lite rörigt

På dagens pressträff förirrade han in sig i olika former av skiftgång, han vill att vårdpersonalen ska jobba färre skift, fast det går givetvis inte att ta bort nattskiften på ett sjukhus. En del kanske bara ska jobba natt.

Det hela blev lite rörigt och det kanske inte ens är Jimmie Åkessons uppgift att lägga detaljerade scheman för landstingssjukhusen. Han verkar lite osäker på sin egen vårdpolitik, men en sak har han fattat och det är att sjukvården är i kris.

Alliansen drog ner och Stefan Löfven har inte backat upp en stark rödgrön sjukvårdspolitik. På Socialdepartementet sitter de mest och skär ner på sjukpengar och assistansbidrag. Svenska folket är oroliga över sjukvården och det har Jimmie Åkesson fattat.

Han försöker muta in ett område som ingen annan bryr sig om.

Stängda vårdplatser

Egentligen är Sverigedemokraterna inget sjukvårdsparti. Titta bara på hur de agerat i Stockholm. De röstade nej till extern revision av skandalbygget Nya Karolinska. De har stöttat Alliansens politik som innebär kris i förlossningsvården, vidgade hälsoklyftor och 600 stängda vårdplatser. Sverigedemokraterna är ett högerparti som vill privatisera till varje pris. De vill att pengar ska gå till vårdföretagens vinster och inte till personalens löner.

I riksdagen har Sverigedemokraterna röstat ner mer pengar till vården. I framtiden vill Jimmie Åkesson samarbeta med Anna Kinberg Batra och hon vill bara sänka skatten. Det kommer inte att bli några 400 miljoner om året till vårdpersonalen.

Jimmie Åkesson utnyttjar bara människors oro för sina egna syften. Han vill att Sverigedemokraterna ska framstå som ett vanligt parti, men det är det inte. Sverigedemokraterna står för de tuffaste nedskärningarna, de största skattesänkningarna och den sämsta fördelningspolitiken, konstaterade LO-ekonomerna nyligen.

Vi behöver inte raljera med Jimmie Åkesson, fakta talar emot honom.