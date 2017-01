ÅSIKT

Salmonellavarning – då vill Kinberg Batra köpa kyckling

En alternativ höger som med hjälp av alternativa medier lägger fram alternativa fakta och som genomför utlovad althögerpolitik.

Donald Trump har gjort att högerextrema underströmmar nått ytan och blivit tydliga för alla. Det finns ingen skam, ingen anständighet – ingen svaghet. Visst gör Trump en löjlig figur när han lättkränkt och med känslorna utanpå kostymen twittrar eller håller ännu en genant presskonferens, men den breda kommunikationen signalerar den primitivt antiintellektuella kraft som är fascismens kärna.

Veckans mest talande bild säger: Fuck you! Fuck you all! Vi är patriarkatet och vi skiter fullständigt i vad kärringar och andra liberaler tycker.

USA:s 45:e president, helt obrydd av att han omringas av minst åtta andra män, skrev under en exekutiv order som stoppar stöd till organisationer som är för abort. Småpengar, inte ens sex miljarder kronor, men symboliskt blytungt: It’s a man’s, man’s, man’s world.

Trumps kommande regering speglar hans väljare – 17 av 22 är äldre vita män, en herrklubb vars like världen inte sett sedan Ronald Reagans dagar, presidenten som tillsammans med Storbritanniens Margaret Thatcher startade skämtet som 30 år senare fått världen att gråta.

Högern vann striden om ekonomin och vänstern vann kulturen. Nu ska, med Roosevelt-liknande satsningar på infrastruktur som vettigt undantag, den råa marknadsliberalismen fortsätta medan progressiva landvinningar krossas .

Första dagen på jobbet raderades miljöfrågor och hbtq-rättigheter från Vita husets hemsida. Och som hans tredje exekutiva order, efter stopp för TPP-frihandelsavtalet med Asien och stopp för statliga anställningar (”förutom militären”) kom denna antifeministiska antiabort-signatur. Sedan har det fortsatt hela veckan, till och med muren mot Mexiko ska byggas.

Den som inte trodde på all goja Donald Trump hävde ur sig under valkampanjen lär tro honom nu.

Och här kommer det underliga. I det läget, när alla ser hur sverigedemokratisk politik ser ut i praktiken, väljer Moderaterna att sträcka sig mot SD med splittring av högeralliansen som följd. Centern och Liberalerna vägrade, förstås, vara med.

”Isoleringen bruten - en milstolpe för svensk extremhöger”, skrev den antirasistiska men i övrigt opolitiska tidskriften Expo efter partiledare Anna Kinberg Batras utspel om SD-samarbete.

Man kan, som liberal demokrat alltså, tycka att Trumps seger borde få anständiga politiska krafter att kavla upp ärmarna och gemensamt ta striden mot reaktionära, rasistiska och nationalistiska krafter. Men Kinberg Batra, sannolikt pressad både av partiets äldre konservativa falang och den unga högerpopulistiska, vädrar istället – makt.

Kanske tänker Kinberg Batra, liksom det republikanska etablissemanget innan man opportunistiskt anslöt sig till Trump, att monstret kan tämjas. Kanske tänker hon att när det är salmonellavarning är kycklingen billig.

Själv tror jag att strategin misslyckas. M:s äldre väljare fortsätter fly till det reaktionära originalet SD och de yngre till det progressiva borgerliga alternativet C. Samtidigt som några akademiker drar till L och några arbetare tillbaka till Socialdemokraterna.

Idealt skulle landet få en vänsterregering efter valet 2018 men det kan inte hända. Om statsminister Löfven bara förmår sig till att låta C få igenom något av sin kära marknadsextremism – småföretagarpolitiken är inte så dum – så bäddar M:s althögersväng för en duglig mittenkoalition.

S+MP+L+C är den antihögerpopulistiska stabilitet Sverige behöver när hela världen stormar. Revolutionen får vänta.