ÅSIKT

Tågresor ska inte ge ångest

Foto: Emil Wesolowski / AFTONBLADET /

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Att läsa under hashtaggen #SJ på sociala medier dagen före midsommar, när tågtrafiken stod still, var som att stirra rakt in i Edvard Munchs "Skriet".

Edvard Munchs ”Skriet”. Foto: AP

Otaliga midsommarplaner krossades och helglugnet förbyttes i logistikstress med hyrda bilar och samåkning.

Problemet är att förseningar och inställda tåg inte handlar om enskilda fall.

I går stoppades tågtrafiken ett par timmar vid Stockholms Central på grund av en brand på en restaurang i närheten. I dag är det störningar i trafiken mellan Stockholm och Göteborg efter att tre godsvagnar vält över spåret utanför Borås.

Tunga Skånepolitiker i öppet brev

Även Skåne har drabbats av trafikproblem. Tusentals svenskar satt fast i Köpenhamn efter en Guns N' Roses-konsert på Parken i går kväll. För få extravagnar hade satts in och många fick efter timmars väntan till slut ta taxi över Öresundsbron.

Nyligen skrev tunga Skånepolitiker tillsammans med Skånetrafiken ett öppet brev till infrastrukturministern Anna Johansson (S) och Trafikverket. De menar att Skånetrafiken inte längre har förutsättningar att bedriva en fungerande trafik i Skåne.

Nu kräver de att staten tar ansvar för att banorna är i körbart skick.

Tidigare i år har man kunnat läsa skräckhistorier om tåg som stått still i 40 minusgrader i Norrland och om när passagerare fick vänta en hel natt på att evakueras från ett lutande tåg i Järna där lyset, ventilation och toaletter slutat att fungera.

"Gå som tåget" ska inte betyda "stå still"

Det säger sig självt: så här kan vi inte ha det. Passagerare, näringsliv – och klimatet drabbas hårt när tågen inte fungerar.

Det gamla talesättet om att saker "går som tåget" beskrev den förutsägbarhet och punklighet som var typisk för Sverige. Idag har det uttrycket blivit ett skämt.

Inför förra valet gjorde Stefan Löfven och Anders Ygeman, som då var ansvarig för infrastrukturfrågor, ett stort nummer av att underhållet av järnvägen skulle återförstatligas och att tågspåren skulle rustas upp.

Trafikverket har numera tagit över besiktningsverksamheten så att den inte längre sköts av samma företag som utför själva underhållet. Men återupprustningen av tågspåren återstår i stora delar av landet.

Satsningar kommer – 2019

Regeringen har aviserat stora satsningar på tågunderhållet – men inte förrän 2019. Det är en märklig prioritering av en regering med ambitionen att vara världens första fossilfria välfärdsland.

I en hotande klimatkris ska folk inte tvingas ta bil eller tåg i rädsla för att inte komma fram i tid.