Patienterna dör i väntan på sängar

Sjukhuset i Kristianstad: en patient kommer in med tilltagande andningsproblem. På grund av platsbrist på intensiven får patienten ligga kvar på akuten till dagen efter. Patienten avlider.

Medicinkliniken på Norrlands universitetssjukhus: Patient med svår hjärtsjukdom kommer in med andnöd. På grund av platsbrist blir patienten inte inlagd på strokeavdelning. Patienten avlider.

Listan på Lex Maria-anmälningar är mycket längre än så här. Bristen på vårdplatser är akut över hela landet. SVT konstaterar i en granskning att en av 20 patienter vårdas i strid med riktlinjerna för patientsäkerhet. Situationen har förvärrats under flera år och krisen kan bli än värre. Samtliga landsting och regioner rapporterar att sommaren 2017 kommer att bli ansträngd.

I korridorer och duschrum

Svensk sjukvård håller på att kollapsa. Patienter ligger i korridorer, duschrum, personalrum eller på helt fel avdelning. Vårdskador är dubbelt så vanliga hos patienter som hamnar på fel avdelning. Vi har ont om sjuksköterskor och brist på sängplatser. Sverige har faktiskt lägst antal vårdplatser i hela Europa.

Det är inte konstigt att sjukvården i mätning efter mätning är den fråga svenska väljare tycker är allra viktigast. Väljarna prioriterar livet, de vill att sjukvården ska fungera och att människor ska överleva.

En haverikommission

Det är politikerna som prioriterat ner vården. En gång hade socialministern en tung post och var minst lika viktig som finansministern. Sedan kom Alliansen som lät det minsta och mest konservativa partiet ta ansvar för sjukvården. Under kristdemokratisk ledning förvärrades sjukvårdskrisen, men nedprioriteringen har fortsatt även under Socialdemokraterna.

Det har visserligen blivit en miljard här och en miljard där, men vad svensk sjukvård behöver är en haverikommission. Vården behöver en stark socialminister som kan styra upp hela verksamheten.

Starkare departement

När detta skrivs är den ansvarige sjukvårdsministern Gabriel Wikström sjukskriven för utmattningssymptom och vi hoppas att han återhämtar sig snabbt. Under hans frånvaro går departementschefen socialförsäkringsminister Annika Strandhäll in och det är väl egentligen hon som är problemet. Inte personligen, men att det är hon som är chef. Hon får gärna fortsätta att ansvara pensioner och sjukpengar, men det är sjukvårdsministern som ska vara chef för departementet.

Det handlar om väljarnas viktigaste fråga. Stefan Löfven måste stärka sjukvården, han kan börja med att bygga ett starkare Socialdepartement.