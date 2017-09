ÅSIKT

Barnen kan dö på flykt från terrorn

Foto: Allison Joyce / GETTY IMAGES GETTY IMAGES ASIAPA

Mitt i larmet på redaktionen dyker de upp. Mellan rapporterna om bråk i Alliansen och tjafset om el-cyklar i riksdagen.

De är outhärdliga. Bilderna på överlevande från dödsmarscherna över gränsen, bilderna på barnen och kvinnorna som i förtvivlan sträcker sig mot kameran.

De har tagit sig över gränsen från Burma till Bangladesh , överlevt soldater, lera, vattendrag och minor.

Från ett helvete till ett annat.

Ingenting fungerar

För i Bangladesh fungerar nästan ingenting, inte mat, inte hygien, inte sjukvård och inte säkerhet. De flesta som kommer får inte plats i flyktinglägren.

Barnen som överlevt riskerar att dö om inte världen hinner fram i tid.

Om inte vi hinner fram i tid.

Det som pågår i Burma mot den muslimska minoriteten Rohingya är statlig terror. FN har kallat det etnisk rensning. Men var är alla män? Vad händer egentligen på andra sidan gränsen?

Det är framförallt kvinnorna och barnen som klarat sig och de vittnar om fasansfulla upplevelser.

Ett brott mot mänskligheten

Den burmesiska militären har sedan några veckor, under förevändning av att genomföra en antiterroroperation, inlett vad som allt mer ser ut som ett folkmord på Rohingyafolket.

Över 400 000 har flytt över gränsen, deras byar är förstörda och det är osannolikt att Burma någonsin kommer att släppa in dem igen.

Det finns brott som är så allvarliga att det är allas ansvar att ingripa. Burmas regering begår just nu, i fullt dagsljus, ett brott mot mänskligheten. Det kan inte få gå ostraffat.

Startar insamling

Men medan diplomatins kvarnar i FN maler närmar vi oss en fullständig humanitär katastrof för de Rohingyier som lyckats ta sig till Bangladesh.

Aftonbladets ledarsida startar i dag en insamling i samarbete med Olof Palmes internationella center för att hjälpa på plats.

De pengar som samlas in kommer huvudsakligen att gå till den brittiska organisationen Children on the edge , som ska anlägga cirka 50 trygga platser och skolor för barn i Bangladesh.

En del pengar går även till Kaladan Press Network , den enda oberoende nyhetsbyrån för Rohingyafolket. Utan journalister som rapporterar kan världen aldrig få veta sanningen.

Du kan hjälpa.

FAKTA insamlingen Aftonbladets ledarsida samarbetar med Olof Palmes Internationella centrum. Pengarna går till Children on the edge och Kaladan Press Network Swish: 123 240 60 72

Sms: Skicka "tryggaplatser" till 72 456 för att ge 100 kronor

PG: 570-2 Klicka här för att komma till Olof Palmes internationella center och insamlingen. Läs mer