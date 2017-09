ÅSIKT

Burma fördriver muslimska barn

Foto: Allison Joyce / GETTY IMAGES GETTY IMAGES ASIAPA

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Inför världens ögon fortsätter Burmas militär att fördriva den muslimska minoritetsgruppen rohingya från landet.

– Massakrer på bybor och massmordsbränder som driver människor från deras byar utgör brott mot mänskligheten, säger James Ross från Human Rights Watch , världens mest välrenommerade människorättsorganisation.

Enligt FN handlar det om nästan en halv miljon människor och över 60 procent är barn. Många saknar föräldrar efter flykten och just nu är lägren i Bangladesh överfulla.

Etnisk rensning av muslimer

Burmas militär och landets ledare Aung San Suu Kyi säger att det pågår en ”antiterroroperation” mot rohingyaextremister.

Men det verkar vara en dimridå. Rapporter inifrån Burma talar istället om brända byar, massmord, våldtäkter och terror mot civila.

Rohingyafolket har länge tillhört världens mest förföljda. Burma ser dem som gästarbetare från Bangladesh trots att de bott i landet i generationer.

Det vi ser är etnisk rensning av muslimer. Militären och buddistiska nationalister verkar ta chansen att göra sig kvitt rohingyaminoriteten en gång för alla.

Inget hopp för Suu Kyi

Fram till det första fria valen i november 2015 var Burma en av världens hårdaste militärdiktaturer. Oppositionsledaren och nobelpristagaren Aung San Suu Kyi var en av planetens mest uppburna personligheter, i nivå med Nelson Mandela och Moder Theresa.

Sedan dess har hon varit landets verkliga ledare men många försöker urskuldra hennes politik mot rohingyafolket med att hon är i händerna på militären.

Men det håller inte. Hennes kontor sprider samma lögner om rohingya som militären och hon har valt att inte ens tala till deras förmån.

Det gör ont när hjältar faller men det finns faktiskt inga ursäkter för det som sker.

LÄS OCKSÅ Hoppet om demokrati ersätts med folkmord

Du kan hjälpa

Foto: EMRUL KAMAL / AFP

Både FN och världens stora hjälporganisationer blev tagna på sängen när militären inledde utdrivningen av rohingyafolket i slutet av augusti.

Människor över hela världen har tagit intiativ för att hjälpa och tack vare media på plats kan förföljelsen inte längre fortsätta i den fördolda.

I fredags startade Aftonbladets ledarsida tillsammans med Olof Palmes internationella center en insamling för att hjälpa flyktingarna .

Hittills har 300 000 kronor samlats in som i huvudsak går till organisationen Children on the edge som hjälper till på plats . Genom lokala samarbetspartners erbjuder de barn skolor, tak över huvudet och mat.

Återinför sanktionerna

I morgon kommer FN:s säkerhetsråd att hålla möte om Burma med FN-chefen António Guterres.

Under Burmas militärregering införde världen sanktioner och ett vapenembargo mot landet. De bör återinföras tills våldet upphört och rohingyafolket har fått rätt att återvända.

Även Sverige bedriver handel med Burma och svenska företag finns på plats.

FN och organisationer som Human Rights Watch behöver också se till att våldet dokumenteras så att de ansvariga, militärer och politiker, kan ställas inför rätta i framtiden.

Världen får inte vända bort blicken. Inte en gång till.

FAKTA insamlingen Aftonbladets ledarsida samarbetar med Olof Palmes Internationella centrum. Pengarna går till Children on the edge och Kaladan Press Network Swish: 123 240 60 72

Sms: Skicka "tryggaplatser" till 72 456 för att ge 100 kronor

PG: 570-2 Klicka här för att komma till Olof Palmes internationella center och insamlingen. Läs mer