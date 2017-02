ÅSIKT

Löfven måste ta lärdom av Trump

Massprotesterna efter att Donald Trump svors in som president är redan historiska. Tusentals manifesterade mot Trumps hårdföra nationalism och syn på minoriteters och kvinnors rättigheter.

Demonstrationstågen mobiliserades i New York, Washington, Los Angeles – och i Berlin, Paris och Stockholm.

Storstäder.

Men den tydligaste skiljelinjen mellan om man röstade på Trump eller inte var just hur tätt man bodde på platsen, om det var stad eller landsbygd. Det säger Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Jönköping International Business School, till TT.

Storstäderna röstade på Hillary Clinton och progressiv politik, medan man i mindre städer och avfolkningsbygd stöttade Donald Trumps budskap om att stänga gränser och blåsa liv i nedlagd industri.

Även Brexit-valet var ett utslag av samma utveckling.

Snabb urbanisering ökar klyftorna

Den snabba urbaniseringen har vidgat skillnaderna mellan människors levnadsvillkor. Inte minst i Sverige.

För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landet. Idag är det nästan tvärt om, 85 procent av oss bor i tätorter.

Klyftan mellan stad och land kan skapa grogrund för populistiska krafter. Det spelade Donald Trump på i sin valkampanj.

I efterhand har experter pekat på att han besökte fler delstater än konkurrenten Hillary Clinton. Inför riksdagsvalet 2014 gjorde Sverigedemokraterna ett stort nummer av att Jimmie Åkesson uppsökte flest kommuner av samtliga partiledare.

Samtidigt talade Moderaterna och Socialdemokraterna om att vinna medelklassen i storstäderna.

Straffar sig att utelämna landsbygden

Nu verkar det vara annat ljud i skällan.

Annie Lööf har på Centerns kommundagar i helgen fokuserat på satsningar på landsbygden. Hon vill rusta upp regionala tågbanor och sänka skatten på arbetskraft.

I dag startar Stefan Löfven en veckolång Sverigeturné till mindre orter, med start på pappersbruket Lessebo Paper i Småland. Tanken är att diskutera samhällsproblem med medborgare och näringsliv med företagen.

Socialdemokraterna måste också visa på lösningar på den ökande bristen på likvärdighet i samhällsservice.

Det handlar inte om någon tävling om att besöka flest platser. Men det är uppenbart att det straffar sig att utelämna landsbygdens utmaningar. Stefan Löfven får inte glömma bort att alla ska med i samhällsbygget.