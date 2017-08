ÅSIKT

Bankens vinstfest har fullständigt ballat ur

Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN Bolånen gör banken stenrik. Det är farligt för samhället.

Den 9 augusti 2007 stoppade franska storbanken BNP Paribas uttag ur tre värdepappersfonder efter att de underliggande tillgångarna – kopplade till amerikanska bolån – visat sig vara värdelösa.

Europas mest skuldsatta

Sedan gick det snabbt. Den amerikanska bostadsbubblan sprack, investmentbanker kollapsade, bankrusning. Spekulationer och kortsiktighet körde världsekonomin rakt in i väggen. 100 000 svenskar blev av med sina jobb, men vi klarade oss relativt lindrigt.

Men det där är länge sedan nu. Nu går det bra igen.

2 920 000 000 000. Tvåtusenniohundratjugo miljarder. Ungefär så mycket är svenskarna nu skyldiga bankerna i form av bolån. Det är en tredubbling sedan 90-talskrisen och en ökning med tio procent på ett år. Svenskarna är, relaterat till våra inkomster, ett av Europas mest skuldsatta folk.

Och det gläder förstås de svenska storbankerna. Under årets andra kvartal drog de tillsammans in 375 miljoner - dagligen! - till sina ägare. I dag kunder Svenska Dagbladet också berätta att bankernas ”räntenetto”, alltså vinsten på bland annat våra bolån, uppgick till knappt 30 miljarder kronor under april, maj och juni. Det är en ökning med en miljard jämfört med samma tid i fjol.

Snabb huvudräkning säger att varje svensk - från nyfödd till 110-åring - i genomsnitt har bidragit till bankvinsterna med nästan en tusenlapp varje månad.

Det där borde göra oss oroliga. Förr eller senare kommer det att vända och då tvingas skattebetalarna dessutom att ta hand om bankernas försluter.

Stycka bankerna

I juli föreslog Vänsterpartiet att de svenska storbankerna bör styckas upp där in- och utlåningen skiljs från spekulationen. Dessutom vill man utreda hur det oligopol som är bankmarknaden ska brytas sönder.

Regeringen borde lyssna på det. Politikerna måste i alla händelser göra något åt den helt urspårade vinstfesten på svenska banker och skydda ekonomin från nya krascher.

