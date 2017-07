ÅSIKT

”Ungdomarna har blivit för bortskämda”

Margareta Winberg tror att Socialdemokraterna blir störst. Foto: Robert Henriksson

ÖSTERSUND Margareta Winberg får huvuden att vändas när hon stiger in i lila cape och solglasögon på Wedemarks konditori, eller "Wedan" som det kallas, på Östersunds huvudgata. Hon har alltid varit färgstark och stuckit ut, både hemma och i rikspolitiken. Det är därför vi stämt träff. För att höra hur en skarp och erfaren röst inom socialdemokratin ser på att partiet verkar ha parkerat strax under 30 procent.

Men den som trodde att Margareta Winberg dragit sig undan politiken tar miste. Hemma i Jämtland är hon i allra högsta grad aktiv. Sedan 2014 är hon politiskt ansvarig för sjukvården som ordförande i regionfullmäktige, som landstinget kallas här. Tidigare i år fick hon också i uppdrag av regeringen att leda en översyn av socialtjänstlagen, och i höst kandiderar hon till kyrkofullmäktige i Östersund.

– När man har varit politiker så länge som jag är det svårt att bara gå hemma och dra, säger Margareta Winberg när vi slagit oss ned med bryggkaffe vid ett fönsterbord.

Chef för fittstimmet

Hon är arbetarflickan från Trollhättan som fick utbilda sig till lärare och bli både minister, vice statsminister och ambassadör i Brasilien. Som jämställdhetsminister i Göran Perssons regering var hon en av landets starkast lysande feminister. "Chefen för fittstimmet", som hon enligt myten kallades av chauffören till LO:s dåvarande ordförande, Stig Malm.

Du var länge socialdemokratins feministiska frontfigur. Vem är det i dag?

– Det är Åsa Regnér naturligtvis, säger Margareta Winberg men erkänner att Regnér är en annan, mindre utåtriktad politiker.

– Men hon får resultat! Nu får hon till exempel en jämställdhetsmyndighet som genomför och följer upp det som beslutas, det fick jag aldrig till.

Populism, säger Winberg

Margareta Winberg gillar att kommentera politiska händelser på sin Facebook. Under våren har hon diskuterat den kritiserade nedläggningen av BB Sollefteå.

– Populism, anser Margareta Winberg om kritiken.

– Då ska man snarare göra något åt avfolkningen så att det föds mer barn. Östersund har många bilförlossningar varje år. Det är ingen som för den skull vill ha ett bb i Gäddede eller Sveg, 20-25 mil härifrån. Ur patientsäkerhetssynpunkt är det viktigt att man har ett antal förlossningar varje dygn och det klarar inte mindre orter, säger hon.

Margareta Winberg har varit kritisk till regeringens "andrum" under flyktingkrisen. Till vårt möte har hon med sig en prognos över befolkningsökningen i Jämtland. Den visar att utan invandring skulle länets befolkning minska.

– Det är helt avgörande att vi tar oss an de här människorna och får dem att vilja stanna kvar här i Jämtland. Och för att återgå till BB Sollefteå: kom med ett förslag då. Vill Sollefteå ta emot flyktingar? De föder många barn!

Vi bestämmer oss för att åka till "Termosen", som ser ut som den heter och har en lunchrestaurang i toppen med utsikt över Östersund och Storsjön.

Blivit för bortskämda

Över isterband berättar Margareta Winberg att hon kände sig hoppfull när Stefan Löfven valdes till ny partiordförande.

– Det här blir bra, tänkte jag. Vi får en människa som är genuin, stabil och vanlig och som många kan identifiera sig med. Men samtidigt hjälper det inte, partiet lyfter inte. Jag trodde fel.

En förklaring kan vara att yngre i Sverige har blivit för bortskämda, säger hon.

– De ser inte att saker inte bara är utan att det finns folk som har gått före och skapat det. Då vill man i stället ha skattesänkningar.

Så Socialdemokraterna har skapat sin egen undergång?

– (skratt) Nej, men vi var nog inte riktigt beredda på att ta hand om resultatet. Det betyder att vi inte i alla stycken kan återupprepa den politik vi gjorde förr. Risken är bara att det kan leda bort från det solidariska samhället som vi trots allt vill ha, säger hon och nämner friskolesystemet.

Socialdemokraterna blir störst

– Att få välja i ett samhälle som inte är jämlikt betyder att ojämlikheten ökar. Då blir ens politik otydlig, säger Margareta Winberg.

Efter lunchen tar vi en biltur. Margareta Winberg pekar ut tonsättaren Wilhelm Peterson-Bergers bostad Sommarhagen på Frösön och åker upp till hembygdsgården Stocke titt med utsikt över Åreskutan där snö fortfarande ligger kvar. Redan på 1600-talet bedrevs det undervisning här och läroverket var länge det enda på svenska landsbygden.

Den före detta läraren Margareta Winberg ser förvånad ut när hon får frågan om Socialdemokraterna kommer nå 40 procent igen.

– Vem tror det? Jag hör ingen prata om den nivån längre. Men jag ser en rörelse som är förberedd på valrörelse. Att Socialdemokraterna blir största parti är jag helt övertygad om, säger hon.