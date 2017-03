ÅSIKT

Var inte rädd för att åka till London

Westminster bridge dagen efter attentatet. Foto: Peter van den Berg

Dagarna efter attacken är Londonbornas gemensamma svar tydligt: We are not afraid.

Vi är inte rädda.

Budskapet sprids på sociala medier för trots sorgen efter döda och oron över skadade måste Londonborna gå vidare. Att ge efter för terrorismen är inte ens möjligt.

London kommer alltid tillbaka, precis som den konservativa premiärministern Theresa May uttryckte det i parlamentet i går:

Bästa staden

– I dag går miljoner människor vidare i sina liv. Gatorna är lika fullproppade som vanligt, kontoren är fulla och på kaféerna surrar det precis som vanligt. Miljoner människor går ombord på tåg och plan för att resa till London, den bästa staden i världen.

– Alla dessa normala gärningar är det bästa svaret på terrorism.

Det är klart att du kan åka till London i påsk. Inte bara för att London lär vara den mest välbevakade staden i världen, utan för att Theresa May helt enkelt har rätt. Vi måste fortsätta att leva och resa.

Terroristernas mål är att sprida rädsla och just därför får vi inte låta oss skrämmas. Bara veckor efter terrordåden i Paris valde världens ledare att åka till klimatmötet i just Paris. Att ställa in mötet hade varit att ge efter för terroristerna.

För tolv år sedan exploderade tre bomber i Londons tunnelbana och en fjärde detonerade i en tvåvåningsbuss. 52 personer miste livet och över 700 skadades. Säkerheten skärptes i Storbritannien och vi fortsatte att åka till London för vi var inte rädda.

Håller ihop

Under gårdagen gjorde brittisk polis tillslag mot flera platser i bland annat Birmingham. Åtta personer har gripits, men den ensamme attentatsmannen är död. Khalid Masood var brittisk medborgare och hade tidigare utretts av underrättelsetjänsten MI5. Terrorsekten IS säger sig ligga bakom dådet och polisen arbetar efter den hypotesen.

Polisutredningen får visa vilka motiv som drev Masood att besinningslöst döda en polisman, en mamma som skulle hämta sina barn och en amerikansk turist.

I går kväll samlades londonborna för en ljusmanifestation på Trafalgar Square. Inbjudare var stadens borgmästare Sadiq Khan som uppmanar invånarna att hålla ihop mot terrorismen.

– Vi Londonbor kommer aldrig att låta oss skrämmas. Vi håller ihop mot dem som försöker skada oss och förstöra vårt sätt att leva. Det har vi alltid gjort och det kommer vi alltid att göra.