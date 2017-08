ÅSIKT

I dag för 22 år sedan mördades John Hron

Foto: EGNA BILDER SKOLKORT John Hron

Ibland stannar tiden.

Så var det den 17 augusti 1995. Mordet på fjortonårige John Hron vid den lilla Ingetorpssjön i Kode, norr om Göteborg , förändrade Sverige.

Mördarna, några år äldre skinnskallar och nynazister, misshandlade honom under tortyrliknande former. Hur länge övergreppen pågick vet man inte men under de tidiga morgontimmarna sparkades hans kropp sönder, liggande på marken.

Sedan rullade två av gärningsmännen ner honom i sjövattnet.

Vitt ariskt motstånd

Redan vid 16:30 den 17 augusti inleddes förhören med gärningsmännen.

– Jag tror han hette John, sa den 18-åring som senare skulle dömas till åtta års fängelse för bland annat mord.

I hans hem i Kode hittade polisen stora mängder nazistisk propaganda. Bland annat material från dåtidens mest brutala nazistorganisation, Vitt ariskt motstånd, Vam.

Det som väckte sådan enorm uppmärksamhet var förutom själva mordet just hänsynslösheten. Enligt granskning i Expressen för ett par år sedan sade rättsläkaren att det såg ut som att John Hron blivit påkörd av ett tåg.

Hans skador var synnerligen omfattande redan innan han hamnade under vattnet.

En ond tid

Mordet på John Hron inträffade under en ond tid. Med många likheter med vår egen.

I början av 90-talet hade kriget på Balkan brutit ut och ett främlingsfientligt parti, Ny Demokrati , satt i Sveriges riksdag. Flera människor mördades av högerextremister.

Årtiondet började med Lasermannen och slutade med morden i Malexander, då polismännen Olle Borén och Robert Karlström sköts, och mordet på fackföreningsmannen Björn Söderberg 1999.

Gärningsmännen var alla aktiva nazister. 1999 blev en kulmen, sedan minskade det grova högerextrema våldet.

Tills nu.

Våld i vågor

– Man kan säga att det här är tredje våldsutbrottet. Det första inträffade i början av 90-talet och då hamnade i stort sett alla i fängelse. Sedan var det ett nytt runt 1999 då Björn Söderberg mördades. Även det ledde till att en stor del av SMR hamnade i fängelse, sa historikern Mats Deland till Expressen 2013 efter angreppet på den fredliga antirasistiska demonstrationen i Kärrtorp.

SMR heter i dag Nordiska motståndsrörelsen. Och de är inte den enda gruppen inom vad som brukar kallas den ”rasideologiska miljön”.

På senaste tiden har vi bland annat fått se nazistiska bombattacker i Göteborg, angrepp mot demonstrationer vid Mynttorget och mot Pride och en man som körde sin bil in i en demonstration för ensamkommande i Malmö.

Samtidigt blir nazisterna allt mer synliga på gator och torg genom demonstrationer och närvaro vid Almedalen och bokmässan.

Viktigt att minnas

Det stora skillnaden mellan dagens politiska situation och 1990-talet är internet. Terroristen i Trollhättan, Anton Lundin Pettersson, som dödade tre personer på en skola med ett svärd 2015, radikaliserades via nätet.

Samtidigt är mycket väldigt likt. Våld är nazismens språk.

Offren är ofta homosexuella, invandrare eller politiska motståndare. Eller bara vem som helst som befinner sig på fel plats.

Hur många kommer denna gång att drabbas innan samhället tar krafttag mot den högerextrema våldsvåg vi ser?

John Hron blev bara 14 år. Han jordfästes på Ytterby kyrkogård i Kungälv. Graven har sedan dess skändats upprepade gånger.