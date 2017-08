ÅSIKT

Skrävlaren som växte flera tum

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN Skrävlaren Donald Trump och Texas guvernör Greg Abbott.

Foto: JIM WATSON / AFP Skorna.

I Texas stiger dödssiffran. Människor evakueras fortfarande, andra vill inte lämna sina hus. De sover på taken och i flodvattnet nedanför dem simmar alligatorer och ormar.

När Melania Trump reste till katastrofområdet häromdagen valde hon ett par skyhöga klackar i - ormskinn.

Det är lätt att göra sig lustig över det amerikanska presidentparet. Det är inte mycket som blir rätt.

Vilken folksamling!

När Donald Trump kom fram till Texas höll han en lång monolog om den episka kraften i just den här stormen. Ingen annan president hade hanterat ett sådant oväder.

Sedan såg han ut över de människor som samlats i Corpus Christi.

– What a crowd, what a turnout.

Ja, vilken folksamling, vilket lyckat besök. Så många människor hade kommit för att beundra presidenten som betvingade den värsta stormen någonsin.

Donald Trump växte flera tum.

Förlorat sina hem

Inte med ett ord nämnde han de människor som omkommit i stormen. Han talade inte om de tiotusentals invånare som evakuerats. Han beklagade inte alla dem som förlorat sina hem och som nu får bygg upp dem från grunden.

I stället konstaterade han bara att det aldrig har inträffat något så här dyrt i USA:s historia och då menade han inte kostnaderna för alla de människor som saknar husförsäkringar. Han pratade om de pengar han själv lovat att skicka till delstaten Texas. Det återstår dock att se om kongressen ställer sig bakom presidentens löften. Han kan behöva pengarna.

Bara dagarna innan stormen drabbade Texas skrev Donald Trump under ett beslut som minskade skyddet mot översvämningar.

Fossila projekt

Under sin korta presidenttid har han prioriterat fossila projekt, minskat miljöskyddet och stoppat klimatsatsningar. Och kanske värst av allt, i juni beslöt han att USA skulle lämna Parisavtalet.

Donald Trump är klimatförnekaren som drabbades av det värsta regnoväder USA någonsin upplevt. Stormar har alltid drabbat USA, men klimatförändringarna gör dem värre. När havet blir varmare avdunstar mer vatten som bildar moln som ökar värmen, mänskligheten har skapat ett kretslopp som gasar på stormarna och ger mer nederbörd.

Trump kränker

Men Donald Trump ser inte sammanhangen. Han är bara hjälten som står mitt i stormen och får väldigt mycket tv-tid.

Han twittrar elakheter och hotar andra länder. Han gör vad som helst för att för att få maximal uppmärksamhet. Han tror att presidentskapet är till för honom och förstår inte att han egentligen är till för andra.

Presidentparet provocerar inte bara med ormskinnsskor. När Donald Trump skrävlar kränker han de drabbade och alla de människor som dagligen gör uppoffringar för att rädda klimatet.