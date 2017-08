ÅSIKT

Nazism är inte en ordningsstörning

Tre människor har skadats lindrigt vid attacken mot unga ensamkommande som genomför en sittstrejk vid Mynttorget i centrala Stockholm. Foto: (c) Pelle T Nilsson / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTU

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

▪ Sedan i söndags sittstrejkar representanter för organisationen Ung i Sverige på Mynttorget, precis utanför riksdagen. Organisationen består av unga människor som ska utvisas till länder som befinner sig i svåra väpnade konflikter. Deras krav är att avvisningarna till Afghanistan stoppas.

Störde M-ledarens tal

I tisdags kväll attackerade ett 15-tal nazister ungdomarna på torget. En brinnande bengalisk eld slängdes mot demonstrationen. Tre människor skadades lindrigt och polisen avlägsnade ett antal personer.

Bilder på tumult, rökfyllda torg och gator, och politiskt motiverat våld har vi sett förut. Från Mynttorget i maj när en manifestation för ensamkommande flyktingbarn attackerades. Från Kärrtorp när nazister attackerade barnfamiljer . Från Pride-tåget nu i lördags .

Det är dags att vi börjar ta det här på allvar nu.

I helgen skrev journalisten Margit Silberstein i Dagens Nyheter om sina upplevelser från Almedalen. Silberstein - dotter till Förintelseöverlevare - formulerar med precision den motvilja, den olust och den vrede som nazisters deltagande under politikerveckan väckte i henne.

I Visby störde nazisterna Anna Kinberg Batras och Gustav Fridolins tal. Arrangörerna av Almedalsveckan gav nazisterna plats intill Amnesty och en organisation som arbetar för rörelsehindrades rättigheter. Bägge valde att lämna Gotland. RFSL fick, under hotet från nazister, ställa in två tredjedelar av sina planerade aktiviteter under Almedalsveckan. En planerad Pride-parad var tvungen att flytta.

Våldet har ett syfte

Vi har ett samhällsklimat där ytterkantspartier blivit rumsrena och där ideologiskt övertygade nazister förmått flytta fram sina positioner. Ett samhällsklimat där svarta huggs ned av nazister , där fascister demonstrerar på minnesdagen för Kristallnatten , där politiker lämnar sina uppdrag efter hot från nazister. Ett samhällsklimat där nazister söker konfrontation på allt från bokmässor till politikerveckor .

Från en privilegieposition kan man kanske bortse från allt sådant där.

I debatten kring nazisternas uppträdande talas det ofta om yttrandefrihet, att extremisterna måste få vara med, att de måste få höras. Men det nazisterna står för - senast manifesterat på Mynttorget - handlar inte yttrandefrihet, det handlar om brist på anständighet.

Vårt bästa försvar mot nazism är fortfarande demokrati och ett fungerande rättsväsende. Men då måste fler inse vad som står på spel och faktiskt agera för att försvara de värderingar och ideal som extremisterna genom sin våldsutövning vill störta.

