ÅSIKT

Järnvägskaos ledde till skräcknatt i Järna

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

SJ pratar om otur, och om säkerhet. Det talas om prioriteringar, och om praktiska svårigheter med bussar och bärgningar. Men det spelar faktiskt ingen roll.

Hela historien om det strandade göteborgståget utanför Järna stinker skandal, och det värsta är att ingen egentligen borde vara förvånad.

300 passagerare instängda i ett mörker där ventilationen slutat fungera, där fönstren inte kan öppnas och där toaletterna slutat fungera. Personal som försöker informera, trots att de själva vet alldeles för lite. Astmaattacker, panikångest och någon som kräktes.

Apokalyptisk ton

En bistro där passagerare bjuder sig själva av både mat och dryck.

Berättelserna från det mörklagda och strömlösa tåget har en apokalyptisk ton.

SJ:s pressavdelning tycker att det är bättre att det är bättre att ett tåg får vänta än att tjugo tåg får vänta. Men rimligen har det betydelse hur lång väntan blir, och under vilka villkor den sker.

Att det tog hela natten för SJ att hitta en lösning för passagerarna är inte acceptabelt. Hur kompenserar man för en natt på ett mörkt tåg där toaletterna slutat fungera?

Bara exempel

Ändå är det som hände i natt bara ett exempel - om än dramatiskt i sina detaljer - på de problem den svenska järnvägen brottas med.

Under kvällen i går tvingades Trafikverket ställa in all södergående trafik från centrala Stockholm på grund av brand och elfel. På centralen fick tiotusentals människor - fjärr- och pendeltågspassagerare - antingen vänta eller vända.

För mindre än en vecka sedan utspelades likande scener efter ett spårfel vid Älvsjö. Intervjuer med tålmodiga passagerare tillhör numer nyhetsrapporteringens vardag, oavsett årstid.

Hårt sliten

De exakta förklaringarna skiftar, men under allt strul anar man en hårt sliten järnvägsanläggning i akut behov av underhåll och investeringar.

När göteborgståget till sist kom i väg i går kväll dröjde det inte länge förrän själva tåget drabbades av ett fel. Nödbromsarna slog till och strömmen bröts. Också det har säkert sin förklaring, men också själva tågen utgör ett problem. Tågbolagens fordon är hårt använda, ofta gamla och inte sällan i behov av mer underhåll än schemat tillåter.

Resultatet blir att lok och vagnar går sönder, och i värsta fall att 300 passagerare tvingas tillbringa natten i ett mörkt tåg utanför Järna.

Så här kan vi faktiskt inte ha det.

Läs också: