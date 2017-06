ÅSIKT

Barnen lämnas ensamma hemma

För många barn återstår många veckor i ensamhet. Foto: Alena Ozerova

Många barn saknar redan skolan.

För dem återstår många långa veckor i ensamhet och osäkerhet. Kompisarna har åkt bort, föräldrarna är på jobbet och kommunen har stängt fritidsgården. Under sommaren förlorar de här barnen all normal vuxentrygghet, de får klara sig själva och en del får inte ens ett mål lagad mat under dagen.

Majblommans sommarlovsrapport visar att sommarlovet kan vara både trist och tråkigt.

Fattigaste som drabbas

Givetvis är det de fattigaste barnen som drabbas hårdast. Eller som en mamma beskriver det i sommarlovsrapporten: "Är ensamstående så det är omöjligt för mig att ge honom ett långt sommarlov eller göra en massa aktiviteter."

Under förra sommarlovet var 28 procent av barnen ensamma hemma under någon del av sommaren. Även lågstadiebarn tillbringar delar av sommarlovet utan tillsyn av någon vuxen och utan sällskap av andra barn. Deras föräldrar kan vara arbetslösa eller studerande som under sommaren tvingas ta de sommarvikariat som står till buds. Eller så är de egenföretagare som inte har råd att ta ledigt utan inkomst.

Knappt råd med lunch

Sommarlovet kostar pengar. Det finns föräldrar som lägger tiotusentals kronor på barnens aktiviteter medan andra knappt har råd med lunchmaten. På sommaren blir klassklyftorna tydligare och de drabbar framför allt barnen.

Det är kommunerna som borde stötta dessa barn, ändå stängs många fritidsgårdar under sommaren. En majoritet av barnen måste byta fritids eller förskola, i Göteborg finns stadsdelar som stänger fritids för tredjeklassare så fort skolterminen är slut. Nioåringar förväntas sedan pendla till fritidsgårdar i helt andra stadsdelar.

Det är inte konstigt om de hellre vill stannar hemma.

Får välgörenhetspengar

Förr om åren var det kollo som räddade fattiga barns sommar. Sommarkolonierna arrangerades för barn i socioekonomisk utsatthet, men det var förr det. I dag är kollo ofta en dyr historia. En majoritet av kommunerna har ändå något slags sommarlovsprogram som bad, bio, fiske eller fotbollsskola. Kommunerna kan söka statsbidrag för sommaraktiviteterna och de flesta gör det.

Men det barn som vill gå i fotbollsskola behöver också ett par skor. Majblommans lokalavdelningar delar ut bidrag till de mest utsatta familjerna. Förr gick den största summan till fritidsaktiviteter, men 2016 hamnade kläder och skor på första plats. Kommunerna snålar in på försörjningsstödet och barnens mest basala behov får täckas av välgörenhetspengar.

Vi skriver Sverige 2017 och kommunerna borde ta ett större ansvar för sina barn även under sommaren.